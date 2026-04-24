Pociągi z Kielc w kierunku Buska-Zdroju i Połańca pojadą szybciej. Inwestycja za blisko 22 mln zł

Szybsze podróże z Kielc w kierunku Buska-Zdroju i Połańca

Potężna maszyna torowa typu AHM pracuje obecnie na szlaku kolejowym za stacją Włoszczowice. Jej zadaniem jest wzmocnienie podtorza oraz poprawa parametrów linii kolejowej nr 73. Wcześniej specjalistyczna oczyszczarka usunęła zanieczyszczenia i uzupełniła tłuczeń pod torami.

W sumie zaplanowaliśmy prace na odcinku o długości niemal 12 km (Nida–Włoszczowice). Efektem działań na torach będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h. Przełoży się to na krótszy czas przejazdu pociągów regionalnych kursujących z Kielc do Buska-Zdroju. Wyremontowane tory pozwolą wyeliminować konieczność wprowadzania ograniczeń prędkości w przyszłości, a także poprawią komfort jazdy i zwiększą bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Główne prace na torach zakończą się w lipcu - informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szybsze podróże pociągiem w Świętokrzyskiem

Do tej pory Polskie Linie Kolejowe S.A. podniosły już prędkość pociągów na innych odcinkach tego szlaku, wybudowano także nowoczesne perony m.in. w Brzezinach, Grochowiskach, Stawianach Pińczowskich i Kijach.

Działania na odcinku do Włoszczowic przyczynią się do planowanego przywrócenia ruchu pociągów do Staszowa i Połańca. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy fragmenty torów na liniach kolejowych nr 70 i 75. W tym roku planujemy budowę pięciu nowych przystanków kolejowych: Chmielnik, Raczyce, Tuczępy, Staszów Wschód i Połaniec Północ. Efektem prac utrzymaniowych i innych inwestycji będzie przywrócenie regularnych połączeń kolejowych południowej części województwa świętokrzyskiego z Kielcami - dodają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

