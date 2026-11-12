Burger Drwala 2026 już w McDonald’s! Oto ceny i nowe smaki

Burger Drwala 2026 już w McDonald’s. Ruszył nowy sezon

Fani sezonowej oferty McDonald’s wreszcie się doczekali. W czwartek, 12 listopada 2026 roku, Burger Drwala oficjalnie wrócił do restauracji sieci na terenie całej Polski. Tym razem klienci nie muszą czekać na ogólnopolską dostępność klasycznej kanapki - można ją zamawiać od pierwszego dnia tegorocznej edycji.

Powrót Drwala ma w tym roku dodatkowy wymiar. Kanapka pojawiła się w polskim menu McDonald’s po raz pierwszy w 2011 roku, a zatem obecna odsłona wiąże się z 15-leciem jej obecności na rynku. Przez lata sezonowy burger zyskał grono wiernych fanów, którzy wypatrują go wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy.

Wielka inauguracja w Kielcach

Tegoroczna inauguracja odbywa się w Kielcach. Przy restauracji McDonald’s przy ulicy Sienkiewicza 44 przygotowano specjalną instalację świetlną „Drwalowe słońce”. Będzie można ją oglądać od 12 do 16 listopada.

Ile kosztuje Burger Drwala w 2026 roku?

Wraz z powrotem kanapki poznaliśmy również tegoroczny cennik. Jest tu dobra wiadomość dla klientów. McDonald’s zdecydował się utrzymać cenę klasycznego Burgera Drwala na poziomie z poprzedniego sezonu. Za samą kanapkę trzeba zapłacić 25,90 zł. Poniżej prezentujemy pełny cennik:

Burger Drwala Klasyczny: 25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł)

25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł) Burger Drwala z kurczakiem: ok. 25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł)

ok. 25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł) Burger Drwala Serowy (Nowość): ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)

ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł) Burger Drwala z żurawiną: ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)

ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł) Burger Drwala na ostro: ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)

ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł) Zakręcone Frytki z sosem: ok. 10,90 zł.

Jakie smaki ma Burgera Drwala w 2026 roku? Jest nowość

Tegoroczna oferta nie ograniczy się do klasycznej kanapki. McDonald’s przygotował kilka wariantów smakowych, a wśród nich znalazła się nowa propozycja z dodatkową porcją sera. Klienci będą mogli wybierać spośród następujących wersji: