Burzliwa sesja Rady Miasta Kielce. Agata Wojda z wotum zaufania

Głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Kielc to zawsze najważniejszy moment polityczny roku w stolicy województwa świętokrzyskiego. Tegoroczna debata nad raportem o stanie miasta pokazała jednak, jak głębokie są podziały w kieleckiej radzie. Ostatecznie stosunkiem głosów 14 „za” do 9 „przeciw” Agata Wojda otrzymała zielone światło na dalsze kierowanie miastem.

Koalicja Obywatelska broni prezydent: „To papierek lakmusowy współpracy”

Zwolennicy prezydent Kielc podkreślają, że wynik głosowania to naturalna konsekwencja mandatu, jaki Agata Wojda otrzymała od kielczan w wyborach samorządowych.

– Jesteśmy klubem, który współpracuje od początku kadencji z panią prezydentką Agatą Wojdą – podkreśla Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. – To dzisiaj wotum przez Radę to jest taki trochę papierek lakmusowy, czy ta współpraca między radnymi a prezydentem jest. My uważamy, że jest, dlatego głosowaliśmy dzisiaj za.

Radni KO odpierali zarzuty o brak dialogu z pozostałymi klubami, wskazując na konkretne przykłady: wprowadzanie poprawek radnych do budżetu miasta oraz szerokie konsultacje społeczne w kluczowych sprawach, takich jak rewitalizacja Placu Wolności, remonty ulic Paderewskiego i Sienkiewicza, czy przyszłość budynku przy ul. Warszawskiej 17.

Prawo i Sprawiedliwość alarmuje: „Zła wiadomość dla Kielc i kielczan”

Zupełnie inną ocenę sytuacji przedstawił klub Prawa i Sprawiedliwości, który jednogłośnie opowiedział się przeciwko udzieleniu wotum zaufania. Opozycja wyliczała twarde dane statystyczne i gospodarcze, zarzucając władzom miasta brak skutecznego działania.

– Wszelkie dane gospodarcze, wszelkie dane społeczne pokazują, że miasto Kielce idzie w bardzo złym kierunku – grzmiał z mównicy Marcin Stępniewski, radny PiS. – Mamy do czynienia ze wzrostem bezrobocia, ze spadkiem liczby miejsc pracy na rynku prywatnym, zmniejszeniem sprzedaży w przemyśle i budownictwie oraz drastycznym zmniejszaniem się populacji naszego miasta. Głosowanie za wotum zaufania w takiej sytuacji jest czymś absolutnie irracjonalnym.

Radny Stępniewski zasugerował również, że wynik głosowania to efekt „intensywnych zabiegów politycznych” prezydent Wojdy wobec części radnych, wskazując m.in. na zatrudnienie jednego z nich w miejskiej spółce.

Agata Wojda komentuje: „Wierzę, że ludzi chętnych do współpracy jest więcej”

Sama prezydent Kielc, dziękując za głosy poparcia, odniosła się także do słów krytyki płynących ze strony opozycji. Podkreśliła, że czuje silne wsparcie mieszkańców, którzy motywują ją do dalszej pracy.

– Dziękuję państwu radnym za wszystkie głosy, także te głosy krytyczne, które padały głównie dzisiaj po tej stronie. Ale z większości tych głosów, mimo że krytyczne, była wyczuwalna troska i była wyczuwalna życzliwość – podsumowała prezydent Agata Wojda.Kończąc debatę, prezydent zaznaczyła, że kluczem do rozwoju Kielc pozostaje dialog ponad podziałami politycznymi.