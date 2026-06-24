Sztuczna inteligencja w świętokrzyskich szpitalach. Rusza potężny projekt InPlaMed-II

Wielka inwestycja cyfrowa obejmie 23 podmioty lecznicze w całym regionie. Nowoczesne systemy informatyczne otrzyma 9 jednostek wojewódzkich oraz 14 szpitali powiatowych. Nowe technologie trafią do placówek medycznych w takich miastach jak Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Sandomierz oraz Starachowice. Cyfrowa rewolucja w świętokrzyskiej służbie zdrowia potrwa do końca 2028 roku.

Miliony na cyberbezpieczeństwo i ochronę przed hakerami

Jednym z najważniejszych fundamentów projektu InPlaMed-II jest skuteczna ochrona placówek medycznych przed zewnętrznymi zagrożeniami w sieci. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oficjalnie przekazał już fundusze na wkład własny dla szpitali. Tylko do lecznicy w Morawicy trafi na ten cel niemal 9,8 miliona złotych.

– Ten projekt służy temu, aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo w naszych podmiotach medycznych, ale również w innych instytucjach Urzędu Marszałkowskiego a także szpitalach powiatowych – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Władze samorządowe zaznaczają, że ochrona danych pacjentów to w dobie powszechnej informatyzacji absolutny priorytet.

– Dzięki temu nie będziemy mieć trudnych sytuacji przy atakach hakerskich, które w dzisiejszych czasach często się zdarzają. Środki te służą również unowocześnieniu funkcjonowania szpitala. Zyskają przede wszystkim nasi pacjenci – dodaje Renata Janik.

Prace w Morawicy ruszają od zaraz

Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia w szpitalu w Morawicy oraz jego kieleckich filiach wynosi ponad 18,4 miliona złotych, wliczając w to unijne dofinansowanie. Dyrekcja placówki informuje, że cała dokumentacja jest już gotowa do wdrożenia.

– Prace się rozpoczną już niebawem, ponieważ, a właściwie można powiedzieć, że już się rozpoczęły. Mamy już przygotowany projekt i niebawem po podpisaniu umowy idziemy rozpoczynać pracę. Musimy projekt zakończyć do końca 2028 roku – zapowiada Piotr Kiełbowski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W ramach przyznanych funduszy w Morawicy oraz w Kielcach powstanie zewnętrzna sieć światłowodowa, nowoczesna infrastruktura LAN, systemy widekonferencyjne oraz pełny elektroniczny obieg dokumentów. Kluczowym punktem dla mieszkańców będzie wdrożenie scentralizowanej e-Rejestracji.

Sztuczna inteligencja i telemedycyna w regionie świętokrzyskim

Wdrożenie programu InPlaMed-II w świętokrzyskich placówkach medycznych przyniesie nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przede wszystkim sztuczna inteligencja w szpitalach oraz robotyka medyczna zapewnią zaawansowane algorytmy, które wspomogą lekarzy w szybkiej diagnostyce i procesie leczenia. Kolejnym krokiem jest rozwój usług telemedycznych, co pozwoli na wdrożenie nowoczesnych e-usług ułatwiających pacjentom zdalne konsultacje lekarskie bez wychodzenia z domu. O bezpieczeństwo danych zadbają zaawansowane systemy EDR i XDR, gwarantujące skuteczną ochronę sieci szpitalnych przed złośliwym oprogramowaniem. Dodatkowo nowoczesna analityka zarządcza Business Intelligence dostarczy cyfrowe systemy do bieżącego monitorowania sytuacji finansowej placówek.

Co zyska pacjent z województwa świętokrzyskiego?

Dla mieszkańców regionu kluczowe będą realne i odczuwalne zmiany w codziennej opiece zdrowotnej. System zapewni błyskawiczny dostęp do historii choroby, dzięki czemu lekarz w dowolnej placówce objętej systemem od ręki sprawdzi pełną dokumentację medyczną pacjenta. Nastąpi także likwidacja zbędnej biurokracji, co przełoży się na sprawniejszą rejestrację oraz wyraźne skrócenie kolejek do specjalistów. Pacjenci zyskają wyższą jakość opieki medycznej, łatwiejszy dostęp do nowoczesnych e-usług i bezpiecznych systemów zdrowia.

Większość budżetu tego ogromnego projektu, czyli blisko 94 miliony złotych, pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. Wszystkie zaplanowane zadania zostaną sfinalizowane do końca 2028 roku.