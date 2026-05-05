Chęciny grają dla Kamila! Wielki koncert charytatywny już 9 maja

Kamil od urodzenia zmaga się z niepełnosprawnością i porusza się na wózku. Przed nastolatkiem trudny czas – trzy poważne operacje oraz konieczność zakupu specjalistycznego krzesła schodowego. Ponieważ koszty leczenia przewyższają możliwości finansowe rodziny, lokalna społeczność jednoczy siły, by wesprzeć chłopca w walce o sprawność.

Bogaty program wydarzenia

Od godziny 14:00 na uczestników czeka moc atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. zespoły NewX i Braters, a także wokaliści: Agata Petelicka, Paweł Jabłoński, Karolina Zapała, Michał Steciak oraz Antonina Gorzelak. Nie zabraknie emocji sportowych dzięki pokazom Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea (Sekcja Chęciny).

Swoje stoiska przygotują m.in. Koło Nowoczesnych Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Polichnianie, Industria Znicz oraz służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna (KW PSP, OSP Bolmin) oraz 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Jak pomóc?

W trakcie koncertu prowadzona będzie zbiórka do puszek (nr zbiórki: 52/2026/64/OR). Wsparcie można przekazać również online poprzez portal siepomaga.pl.