Kolejne utrudnienia dla kierowców. Rusza remont ul. Warszawskiej

Modernizacja obejmie obie jezdnie na kluczowym odcinku: od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego aż do ronda Geodetów. Remont prowadzony jest metodą nakładkową, co pozwoli na szybką poprawę stanu nawierzchni bez konieczności długotrwałej przebudowy całej podbudowy drogi.

Co czeka kierowców w pierwszym etapie?

Drogowcy nie od razu zerwą cały asfalt. Pierwsza faza inwestycji skupi się na pracach brukarskich. Ekipy remontowe zajmą się wymianą i regulacją krawężników, co jest niezbędnym przygotowaniem przed położeniem nowej warstwy ścieralnej.

Zmiany w organizacji ruchu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, kierowcy muszą liczyć się z następującymi niedogodnościami:

Punktowe zwężenia: Wyłączane z użytku będą konkretne fragmenty pasów ruchu, na których w danym dniu pracują ekipy.

Ruch jednym pasem: W miejscach prowadzenia prac przejazd będzie możliwy tylko jednym wolnym pasem.

Możliwe zatory: Ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Warszawskiej, w godzinach szczytu mogą tworzyć się korki.

Wykonawca oraz Miejski Zarząd Dróg apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, wybieranie tras alternatywnych.