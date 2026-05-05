Kolejne utrudnienia dla kierowców. Rusza remont ul. Warszawskiej

Wiktoria Kmiecik
2026-05-05 8:32

Kierowcy poruszający się po północnej części Kielc muszą przygotować się na zmiany. Dziś rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Warszawskiej. To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu „Kielce bez dziur”.

Kielce. Ulica Warszawska

i

Autor: Facebook/Agata Wojda/ Materiały prasowe Ten odcinek ulicy Warszawskiej w Kielcach doczeka się modernizacji.

Modernizacja obejmie obie jezdnie na kluczowym odcinku: od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego aż do ronda Geodetów. Remont prowadzony jest metodą nakładkową, co pozwoli na szybką poprawę stanu nawierzchni bez konieczności długotrwałej przebudowy całej podbudowy drogi.

Co czeka kierowców w pierwszym etapie?

Drogowcy nie od razu zerwą cały asfalt. Pierwsza faza inwestycji skupi się na pracach brukarskich. Ekipy remontowe zajmą się wymianą i regulacją krawężników, co jest niezbędnym przygotowaniem przed położeniem nowej warstwy ścieralnej.

Zmiany w organizacji ruchu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, kierowcy muszą liczyć się z następującymi niedogodnościami:

  • Punktowe zwężenia: Wyłączane z użytku będą konkretne fragmenty pasów ruchu, na których w danym dniu pracują ekipy.
  • Ruch jednym pasem: W miejscach prowadzenia prac przejazd będzie możliwy tylko jednym wolnym pasem.
  • Możliwe zatory: Ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Warszawskiej, w godzinach szczytu mogą tworzyć się korki.

Wykonawca oraz Miejski Zarząd Dróg apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, wybieranie tras alternatywnych.

Polecany artykuł:

Wielkie "przemeblowanie" na Jesionowej. Od 7 maja nowe pasy i ograniczenia!