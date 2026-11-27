Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada, przed godz. 9 na ulicy Warszawskiej w Kielcach. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych przez funkcjonariuszy kierowca Chevroleta Corvette kontynuował jazdę. Policjanci ruszyli za nim w pościg, który przebiegał m.in. trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej. W sieci jest dostępne nagranie autorstwa Vector Ubezpieczenia. Widać na nim ludzi uciekających z chodnika, a następnie pędzące auto.

Mężczyznę zatrzymano przed godz. 18 na terenie Kielc. W związku z prowadzonym postępowaniem policjanci zwracają się do osób, które były świadkami zdarzenia, poniosły szkody w następstwie zachowania kierowcy lub dysponują nagraniami mogącymi pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Chodzi o materiały z wideorejestratorów, kamer monitoringu i innych urządzeń rejestrujących. Informacje można przekazywać Wydziałowi Kryminalnemu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pod numerem telefonu 47 801 34 00.

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