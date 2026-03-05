Coraz bliżej otwarcia nowego boiska w Kielcach! To inicjatywa Fundacji "Wychowani Na Boisku" [WYWIAD]

Prace związane z budową boiska przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kielcach, są już na zaawansowanym etapie. Do otwarcia nowego obiektu sportowego, pozostało już naprawdę niewiele. Według prognoz, boisko będzie gotowe już w kwietniu. To projekt Jacka Kiełba i Kamila Kuzery z Fundacji "Wychowani Na Boisku". Sytuacja z infrastrukturą sportową w Kielcach jest dość skomplikowana. Zainteresowanie wynajmem boisk jest ogromne, co niestety nie pozwala na korzystanie wielu grupom. O potrzebie nowego boiska opowiedział nam Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce. Całość do odsłuchania na załączonym wideo.

Świętokrzyskie. Budowa boiska z inicjatywy Fundacji "Wychowani na Boisku". To pomysł Kamila Kuzery i Jacka Kiełba [WYWIAD]