Wiosenna ofensywa kultury w Kielcach. Artur Wijata: „To będzie wystawa dziesięciolecia”

Kino dostępne dla każdego

Sercem wiosennej oferty KCK jest projekt „Dostępne Środy Filmowe”, który wyrósł z potrzeby pełnego otwarcia kultury na osoby z niepełnosprawnościami. Raz w miesiącu odbywają się bezpłatne seanse wzbogacone o audiodeskrypcję oraz tłumaczenie na język migowy (PJM).

Z małych rzeczy czasami rodzą się wielkie rzeczy i tutaj właśnie projekt pod tytułem »Projektowanie Uniwersalne Kultury« (...) przeradza się w środy filmowe, które zagoszczą na stałe w Kieleckim Centrum Kultury

– podkreśla Artur Wijata.Dyrektor zaznacza, że oferta jest skierowana głównie do osób niewidomych i głuchych, a infrastruktura budynku, w tym nowoczesne windy, pozwala na bezproblemowe dotarcie na każdą ze scen.

Marzec: Od energetycznego rocka po gęsty kryminał

Już 8 marca, w Dzień Kobiet, na scenie KCK wystąpi zespół Łąki Łan. Artur Wijata nie kryje optymizmu co do frekwencji: Mamy nadzieję, że scena rozbrzmi wspaniałą muzyką zespołu, natomiast widownia zapełni się po brzegi

Tydzień później, 15 marca, widzowie będą mogli zobaczyć spektakl „Pułapka” w reżyserii Cezarego Żaka. To propozycja dla fanów mocnych wrażeń. Jest to kryminał trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. W obsadzie zobaczymy gwiazdy polskiego kina i teatru, m.in. Leszka Lichotę i Piotra Głowackiego. Jak mówi dyrektor: Jest to spektakl, na który miło jest przyjść i zrelaksować się wśród wspaniałych aktorów.

Muzyczne powroty i jubileusze

Kwiecień i maj upłyną pod znakiem wielkich powrotów. 13 kwietnia Kwartet Eos zaprezentuje najsłynniejsze melodie z polskich filmów i seriali, takich jak Czterdziestolatek czy Seksmisja. Z kolei 17 kwietnia wystąpi Daria ze Śląska.Wiosenny cykl zamknie 9 maja Julia Pietrucha, która po latach przerwy koncertowej powraca do Kielc, by świętować 10-lecie swojego debiutanckiego albumu.

Wydarzenie dekady w Galerii „Winda”

Prawdziwą perłą sezonu ma być wystawa rzeźbiarza Zbigniewa Miernika, której wernisaż zaplanowano na 6 marca. Artur Wijata, który jako kurator zrealizował ponad 130 wystaw największych polskich artystów, nie szczędzi mocnych słów:

Uważam, że będzie to wystawa jedna z najciekawszych, najbardziej ekscytujących wystaw ostatnich dziesięciu lat w Galerii Sztuki Współczesnej Winda.

Ekspozycja będzie nietypowo zaaranżowana, wykorzystując metal, drewno, blachę oraz instalacje i projekcje filmowe.

Ja dawno w Kielcach nie widziałem, nie wiem czy kiedykolwiek widziałem, taką wystawę w Kielcach – podsumowuje dyrektor.

KCK stawia w tym sezonie na różnorodność – od niszowej sztuki współczesnej, przez ambitny pop, aż po głośne spektakle teatralne, kładąc przy tym ogromny nacisk na usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych.