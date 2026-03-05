Od młodych dla młodych – nowa era komunikacji w Kielcach

W Kielcach oficjalnie zainaugurowano działanie profili „Kielce dla Młodych” na Facebooku oraz Instagramie. To odpowiedź na potrzeby młodych mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji o wydarzeniach, projektach i możliwościach rozwoju w jednym miejscu.
Głos młodych słyszany w całym mieście
Nowe kanały to nie tylko tablica ogłoszeń, ale przede wszystkim przestrzeń do dialogu. Prezydentka Kielc, Agata Wojda, podkreśla, że komunikacja jest kluczowym elementem nowoczesnej polityki młodzieżowej.
— W Kielcach dzieje się naprawdę sporo: mamy Urban Lab, tworzymy Strategię Młodzieżową, realizujemy Młodzieżowy Budżet Obywatelski. Te kanały są przeznaczone dla młodych, ale co najważniejsze – tworzone przez młodych, w sposób, który najlepiej do nich trafia — mówi prezydentka Agata Wojda.
Współpraca ponad podziałami
Projekt jest efektem unikalnego partnerstwa Miasta Kielce, Urban Labu, Młodzieżowej Rady Miasta oraz dwóch największych uczelni w regionie: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Studenci obu uczelni aktywnie włączają się w tworzenie treści.
Na profilach pojawią się:
- Relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych.
- Sondy uliczne i ankiety, badające opinie młodych o życiu w Kielcach.
- Informacje o projektach takich jak Młodzieżowy Budżet Obywatelski.
- Porady i newsy dotyczące rozwoju kariery i edukacji.
Dominika Chmielewska, p.o. kierownika Urban Labu, zapowiada, że to dopiero początek – w planach jest ekspansja na platformę TikTok oraz budowa dedykowanego serwisu internetowego.
Strategia Młodzieżowa
Uruchomienie social mediów to element szerszego planu. Miasto jest w trakcie opracowywania Strategii Młodzieżowej dla Kielc. Prace są obecnie na półmetku, a już na przełomie kwietnia i maja ruszą szerokie konsultacje społeczne.
— Zapraszamy do rozmów nie tylko młodzież, ale też nauczycieli, urzędników i pracowników młodzieżowych. Chcemy, aby każdy, kto ma wpływ na działania dla młodych, mógł zabrać głos — zaznacza Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Społecznego.
Gdzie nas szukać?
Wszystkich młodych duchem mieszkańców Kielc zachęcamy do śledzenia profili „Kielce dla Młodych” na Facebooku i Instagramie. To tam od dziś bije serce młodzieżowych Kielc!