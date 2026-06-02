Dlaczego Wiślica zachwyca turystów?

Atrakcje Wiślicy nie krzyczą z billboardów, one szepczą z murów gotyckiej bazyliki i podziemnych korytarzy. Miasto niedawno zostało wybrane świętokrzyskim „Cudem Polski 2024” w prestiżowym plebiscycie National Geographic Traveler, co tylko potwierdza jego wyjątkową rangę. Od czerwca 2022 roku turyści mogą korzystać z gruntownie zmodernizowanego Muzeum Archeologicznego, które oferuje unikatowy podziemny szlak łączący najcenniejsze artefakty

Wizyta tutaj to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim ucieczka do świata, gdzie czas płynie wolniej. Region Ponidzia charakteryzuje się niezwykłą, łagodną aurą, a sama Wiślica leży w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce idealne dla kogoś, kto chce odpocząć od smogu i hałasu, a jednocześnie szuka głębszego sensu w swoich podróżach.

Co warto zobaczyć w Wiślicy, by poczuć ten klimat? Zaskoczenie czeka nas już na samym początku zwiedzania, gdy dowiadujemy się o legendarnym państwie Wiślan. Przez dziesięciolecia wielu badaczy wierzyło, że to właśnie tutaj odbył się pierwszy chrzest na ziemiach polskich, niemal sto lat przed Mieszkiem I.

Słynna „misa chrzcielna”, którą odkryto w 1959 roku, miała być dowodem na przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku wschodnim już około 880 roku. Choć współczesna archeologia odrzuciła tę śmiałą teorię, uznając obiekt za strukturę z XI wieku, sam fakt, że Wiślica przez lata aspirowała do miana kolebki polskiej religijności, dodaje jej mistycznego uroku. Wycieczka z Kielc do tego miejsca to podróż do krainy, gdzie mity mieszają się z twardymi dowodami archeologicznymi.

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Widok jak z pocztówki

Wiślica oferuje panoramy, które trudno znaleźć w innych częściach kraju. Najbardziej spektakularny widok roztacza się z tzw. Regii – najwyższego punktu wyspy miejskiej. W okresie wczesnego średniowiecza różnica poziomu pomiędzy tym wzniesieniem a resztą osady mogła wynosić nawet 11 metrów, co czyniło go naturalną twierdzą górującą nad doliną rzeki.

Stojąc tam dzisiaj, patrzymy na meandry Nidy, łęgi i rozległe łąki, które jesienią przybierają niemal stepowy charakter. To raj dla fotografów krajobrazowych i obserwatorów ptaków – w dolinie rzeki gnieżdżą się rzadkie bociany czarne, a latem wśród trzcin żerują czaple siwe. Całe otoczenie Wiślicy wchodzi w obszar Natura 2000, co gwarantuje zachowanie tego unikatowego ekosystemu w nienaruszonym stanie.

Architektura miejscowości idealnie wpisuje się w ten naturalny krajobraz. Dominantą jest gotycka bazylika, wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego, która swoimi strzelistymi liniami przebija horyzont. Tuż obok dumnie prezentuje się Dom Długosza z XV wieku, zbudowany z charakterystycznej czerwonej cegły, który wraz z dzwonnicą tworzy harmonijną całość. To miejsce bez tłumów w Polsce, gdzie można usiąść na ławce i po prostu patrzeć, jak słońce zachodzi nad doliną Nidy, nie będąc niepokojonym przez nikogo

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Historia starsza niż wiele polskich miast

Gdzie znajduje się Wiślica w kontekście historycznym? Odpowiedź brzmi: w samym centrum najważniejszych wydarzeń dawnego Królestwa Polskiego. Była ona jednym z trzech głównych ośrodków Małopolski, obok Krakowa i Sandomierza, pełniąc funkcję siedziby kasztelanii i stolicy odrębnego księstwa w XII wieku. To właśnie tutaj w 1347 roku Kazimierz Wielki ogłosił słynne statuty wiślickie, które stały się fundamentem prawa w naszym kraju.

Skarby Wiślicy ukryte są jednak przede wszystkim pod ziemią. Schodząc do rezerwatu archeologicznego w podziemiach bazyliki, wkraczamy do świata dwóch starszych kościołów romańskich. To tam znajduje się Płyta Orantów – unikatowy na skalę światową zabytek sztuki z 1175 roku. Przedstawia ona postaci fundatorów (prawdopodobnie Kazimierza Sprawiedliwego z rodziną) w geście modlitewnym, a inskrypcja na niej wyryta głosi: „Ci pragną być podeptani, aby mogli być wzniesieni do gwiazd”.

Niewielu turystów wie, że Wiślica przez pewien czas była najmniejszym miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Choć po 2019 roku tytuł ten przejął pobliski Opatowiec, kameralność miejscowości wciąż jest jej ogromnym atutem. Spacerując uliczkami, które zachowały średniowieczny układ urbanistyczny, czujemy, że historia jest tu dosłownie pod naszymi stopami.

Zobacz Wiślicę na archiwalnych fotografiach

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Co warto zobaczyć w Wiślicy?

Jeśli planujecie wycieczkę, zarezerwujcie sobie co najmniej kilka godzin, choć Wiślica to idealny cel na całodniowy wypad. Atrakcje oferowane przez Muzeum Archeologiczne najlepiej zwiedzać z przewodnikiem, po uprzedniej rezerwacji, by nie przegapić żadnego detalu. Podziemna trasa to prawdziwy majstersztyk muzealnictwa, wykorzystujący cyfrowe rekonstrukcje 3D i hologramy, by przybliżyć codzienne życie mieszkańców sprzed setek lat.

Oto lista obowiązkowa dla każdego gościa:

Bazylika kolegiacka : gotycka świątynia z XIV wieku, w której wnętrzu zachowały się bizantyjsko-ruskie polichromie ufundowane przez Władysława Jagiełłę

: gotycka świątynia z XIV wieku, w której wnętrzu zachowały się bizantyjsko-ruskie polichromie ufundowane przez Władysława Jagiełłę Płyta Orantów : wspomniana już gipsowa posadzka w podziemiach, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł romańskich w Europie

: wspomniana już gipsowa posadzka w podziemiach, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł romańskich w Europie Dom Długosza : świetnie zachowany XV-wieczny budynek mieszkalny z unikatowymi malowidłami ściennymi

: świetnie zachowany XV-wieczny budynek mieszkalny z unikatowymi malowidłami ściennymi Grodzisko : położone na łąkach poza centrum, z widocznymi do dziś potężnymi wałami obronnymi o wysokości prawie 4 metrów

: położone na łąkach poza centrum, z widocznymi do dziś potężnymi wałami obronnymi o wysokości prawie 4 metrów Relikty kościoła św. Mikołaja: jedna z najstarszych murowanych świątyń w Polsce, przy której znajduje się słynna, tajemnicza misa.

Dla osób szukających wyciszenia doskonałym wyborem będzie spacer wzdłuż meandrów Nidy. Niebieski szlak turystyczny prowadzący do Pińczowa to szansa na dłuższy kontakt z naturą Ponidzia. To właśnie to połączenie wielkiej, królewskiej historii z kojącym krajobrazem rzecznym sprawia, że Wiślica zachwyca każdego, kto tu trafi.

Jak dojechać i kiedy przyjechać?

Gdzie dokładnie znajduje się Wiślica? Leży w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie buskim, nad lewym brzegiem rzeki Nidy. Dojazd z Kielc zajmuje około 60 minut drogi samochodem trasą przez Busko-Zdrój (DW 776), co czyni ją idealnym punktem na mapie weekendowych wypadów mieszkańców stolicy regionu. Z Krakowa dotrzemy tu w podobnym czasie, jadąc w stronę Sandomierza.

Najlepszy czas na odwiedziny to okres od wiosny do jesieni. Wiosną dolina Nidy rozkwita rzadkimi storczykami, a ścieżki są idealne do pieszych wędrówek. Lato to czas pełnego zwiedzania muzeum i długich wieczorów nad wodą. Jesień z kolei nadaje Ponidziu specyficzny, nostalgiczny klimat, a brak upałów sprzyja eksploracji grodziska i okolicznych pagórków.

Pamiętajcie, że Wiślica to miejsce bez tłumów w Polsce nawet w szczycie sezonu, co pozwala na komfortowe zwiedzanie bez konieczności czekania w długich kolejkach. Warto jednak wcześniej sprawdzić godziny otwarcia podziemi bazyliki, gdyż ich dostępność zależy od sezonu i rezerwacji grup.

Wiślica to rzadki przykład miejscowości, która mimo swojej ogromnej wagi historycznej, zdołała zachować autentyczność i spokój. To tutaj możemy zobaczyć początki państwa polskiego, dotknąć romańskich kamieni i odetchnąć czystym powietrzem Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Jeśli szukacie miejsca na jednodniową wycieczkę z Kielc, która dostarczy Wam zarówno wiedzy, jak i estetycznych uniesień, wybór może być tylko jeden.

Dlaczego warto odwiedzić Wiślicę? Dla unikatowej Płyty Orantów, dla majestatycznej bazyliki Kazimierza Wielkiego i dla ciszy, której tak bardzo nam brakuje w codziennym życiu. Ile czasu potrzeba na zwiedzanie? Jedno popołudnie wystarczy na główne zabytki, ale urok Ponidzia sprawi, że będziecie chcieli zostać tu na cały weekend.