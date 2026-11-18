Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Na wszystkich kieleckich stacjach pomiarowych jakość powietrza została dziś oceniona jako bardzo dobra. Dynamiczna aura oraz podmuchy wiatru sprawiają, że drobne cząsteczki brudu z kominów i rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz są sprawnie usuwane z atmosfery. Mieszkańcy każdej części miasta mogą dziś bez obaw otwierać okna i wietrzyć swoje domy. To także doskonały moment na dłuższą aktywność fizyczną na zewnątrz, rowerową przejażdżkę czy spacer z dziećmi po parku.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić stan atmosfery, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Państwowy monitoring środowiska określa dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 wynosi 20 µg/m³ (dla porównania Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty w Kielcach są wyjątkowo niskie.

Oto szczegółowe wyniki zebrane ze stacji pomiarowych o godzinie 08:00:

Kielce, ul. Targowa (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 11.8 µg/m³ (co stanowi zaledwie ok. 24% dobowej normy bezpieczeństwa), PM2.5: 9 µg/m³ .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10: (co stanowi zaledwie ok. 24% dobowej normy bezpieczeństwa), PM2.5: . Kielce, ul. Warszawska 108 (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 13.1 µg/m³ (ok. 26% normy dobowej), PM2.5: 9.5 µg/m³ .

(odczyt z godz. 08:00) – PM10: (ok. 26% normy dobowej), PM2.5: . Kielce, ul. Jurajska (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 4.6 µg/m³ (niewiele ponad 9% limitu dobowego). Na tej stacji mierzono tylko pył PM10.

Stężenia szkodliwych pyłów we wszystkich punktach pomiarowych w mieście utrzymują się na bezpiecznym poziomie i nie stanowią ryzyka dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci oraz zanieczyszczeń – głównie dymu z kominów domowych i spalin z rur wydechowych. Kiedy brakuje wiatru, te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu wiszą w powietrzu i wnikają do naszych płuc. Choć dzisiejsza aura sprzyja czystemu powietrzu, warto wyrobić w sobie nawyk: przed wyjściem na trening lub spacer zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza, szczególnie w okresie grzewczym.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie