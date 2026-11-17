Tragiczny wypadek w Boksycce. Pędzący mercedes zmiażdżył fiata punto

Miejscowość Boksycka, położona na obrzeżach Ostrowca Świętokrzyskiego, jest przedzielona ruchliwą drogą krajową nr 9. To właśnie tam, za barierami ochronnymi wiaduktu kolejowego, stoi dziś prosty krzyż z drewna. Upamiętnia on koszmarne wydarzenia z poranka 28 maja 2023 roku, które na zawsze zmieniły życie wielu ludzi.

Rodzina R. wracała właśnie z zabawy weselnej, a po bliskich wyjechał najstarszy z rodu, pan Zenon. Choć warunki drogowe sprzyjały jeździe, a od domu dzielił ich niewielki dystans, podróż zakończyła się dramatem. Z naprzeciwka nadjechał Piotr M., którego mercedes według wyliczeń śledczych pędził około 190 km/h.

Wchodząc w zakręt, rozpędzone auto zahaczyło o krawężnik, co zapoczątkowało serię błyskawicznych zdarzeń. Luksusowy pojazd z ogromną siłą uderzył czołowo w starszego fiata punto.

„Kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Piotr M. w chwili zdarzenia miał ponad 1,1 promila alkoholu we krwi. Badania potwierdziły także obecność w jego organizmie kokainy i marihuany” – dowodził później w akcie oskarżenia prokurator Rafał Świstak.

Świadkowie o wypadku pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Zginęło pięć osób

Obraz po zderzeniu pojazdów był przerażający. Rozbity fiat uległ całkowitej destrukcji, a jadący nim ludzie doznali katastrofalnych obrażeń.

„To było kłębowisko ciał. Jedna z ofiar punto wypadła i leżała przed autem na asfalcie. Miała rozbitą czaszkę. W punto trudno było rozpoznać, kim są ofiary. Nagle z tyłu poruszył się chłopiec” – wspominał jeden ze świadków.

Sprawca zdarzenia, Piotr M., zachował przytomność i siedział oparty o swój rozbity samochód. Zeznania świadków wskazują, że mężczyzna w ogóle nie interesował się losem pasażerów fiata, skupiając się wyłącznie na własnej sytuacji. Bez cienia łez i skruchy żądał jedynie od zgromadzonych udostępnienia telefonu.

W zmiażdżonym aucie życie straciło pięć osób reprezentujących trzy pokolenia. Na miejscu zginęli 73-letni Zenon R., jego 43-letni syn Paweł z 38-letnią żoną Agnieszką, a także 19-letni wnuk Adrian i jego 18-letnia koleżanka Agnieszka.

Jedyną osobą, która przeżyła to zderzenie, był mający wówczas 16 lat Ernest.

„Czas nie leczy ran, to nieprawda. Nikt od nich ani od tej dziewczyny nie podniósł się po tym do pionu” – mówi mężczyzna spotkany na cmentarzu w Szewnej, gdzie spoczywa rodzina R. „Niby są, a ich nie ma”.

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Proces Piotra M. ruszył w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedyny ocalały zeznawał w sądzie

Oskarżony Piotr M. powierzył swoją obronę dwóm znanym prawnikom. Gdy w czerwcu 2024 roku w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszyła rozprawa, sprawcy zabrakło na sali. Tłumaczono to kwestiami zdrowotnymi, przez które mężczyzna przebywał w krakowskim areszcie śledczym.

Oskarżony łączył się z sądem zdalnie przez internet i zignorował nawet pytanie o zrozumienie stawianych mu zarzutów. Choć wyglądał na poruszonego, co chwilę zdejmował okulary i przecierał oczy, to na początku nie zdobył się na przeproszenie rodzin zabitych. Słowa skruchy wypowiedział dopiero na samym finiszu procesu.

„Nie padło słowo przepraszam. Nigdy się nie próbował kontaktować” – przyznawał przed sądem Ernest, jedyny ocalały z wypadku członek rodziny R.

Mimo że nastolatek cudem uniknął śmierci, adwokaci sprawcy poddali go długiemu przesłuchaniu. Zadawane przez nich pytania nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie potęgowały ból i cierpienie młodego chłopaka.

Taką samą strategię obrońcy przyjęli wobec pozostałych świadków tragedii. Prawnicy dopytywali o zupełnie absurdalne szczegóły, dociekając na przykład, czy kilkunastoletni jeep posiadał zamontowaną czarną skrzynkę.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja, gdy pytania padały w stronę oskarżonego oraz jego reprezentantów. Wówczas cała trójka konsekwentnie nabierała wody w usta.

Emocje na procesie Piotra M. Matka jednej z ofiar nazwała go mordercą

Szczególnie wstrząsającym wydarzeniem na sali sądowej była przemowa pani Barbary, będącej matką Kasi. Kobieta, walcząc z napływającymi do oczu łzami, skierowała swoje słowa bezpośrednio do Piotra M.

„W moich oczach jest pan mordercą. Jakby się pan czuł, gdybym zrobiła to z pana dzieckiem?” – zapytała.

Sprawca wypadku pozostawił to pytanie bez jakiejkolwiek odpowiedzi. W tym samym momencie jego adwokaci w milczeniu wertowali akta znajdujące się w ich teczkach.

Sam Piotr M. nie zamierzał brać na siebie odpowiedzialności za tragedię, a jego prawnicy wytykali, że we fiacie jechało sześciu pasażerów zamiast pięciu, i to bez zapiętych pasów. Powołani biegli jednoznacznie wykluczyli jednak, by te elementy miały jakikolwiek wpływ na tragiczny finał zderzenia.

Reprezentujący kierowcę mecenasi forsowali także kolejną wersję wydarzeń. Przekonywali sąd, że drogę mercedesowi zajechał niezidentyfikowany biały bus.

Wyrok za wypadek w Boksycce. Sąd skazał Piotra M. na 14 lat więzienia

Wyrok w pierwszej instancji oznaczał dla Piotra M. karę 14 lat więzienia. Oprócz tego wymiar sprawiedliwości nałożył na niego inne obostrzenia prawne oraz obowiązek zapłaty 300 tys. zł nawiązki.

„Jedyną przyczyną wypadku było nieprawidłowe prowadzenie pojazdu przez oskarżonego” – stwierdził podczas ogłaszania wyroku sędzia Dariusz Barczak.

Orzekający w sprawie sędzia zwrócił uwagę na siłę uderzenia mercedesa. Podkreślił, że przyniosło ono miażdżące rezultaty dla fiata punto i pięciu jego pasażerów.

„Ze względu na skalę tragedii i rażące naruszenie przepisów w ruchu drogowym, sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, które mogłyby wpłynąć na złagodzenie kary” – zaznaczył sędzia.

Sąd w Kielcach obniżył wyrok Piotrowi M. Obrońcy chcieli uniewinnienia

Prawnicy reprezentujący Piotra M. nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem i wnieśli apelację. W piśmie procesowym wnioskowali o uniewinnienie kierowcy od najcięższego z zarzutów.

W swojej argumentacji podnosili, że wymiar sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim niewłaściwie ocenił zebrane dowody. Zarzucali też sędziemu pominięcie istotnych okoliczności całego zdarzenia.

Finał apelacji miał miejsce przed rokiem w sądzie drugiej instancji w Kielcach. Tamtejszy skład sędziowski zdecydował o złagodzeniu wyroku i wymierzył Piotrowi M. karę 12 lat i 4 miesięcy więzienia.

Mężczyźnie odpowiedzialnemu za makabryczny wypadek w Boksycce pozostała jeszcze jedna furtka prawna. Ma on prawo złożyć wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

Z informacji uzyskanych przez nas w biurze prasowym Sądu Najwyższego wynika jednak, że obecnie żaden taki wniosek nie jest tam procedowany.