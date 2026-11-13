Czy w Kielcach jest dzisiaj smog? Prognoza jakości powietrza 13.11.2026

Świetne wieści. Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców – stan powietrza jest dziś bardzo dobry we wszystkich rejonach miasta. Temperatura w granicach od 3 do 5 stopni Celsjusza oraz wyczuwalny wiatr sprawiają, że dym z domowych pieców i spaliny z samochodowych rur wydechowych nie gromadzą się tuż przy ziemi. Chłodniejsze powietrze nie tworzy dziś niewidzialnej pokrywki blokującej zanieczyszczenia, dzięki czemu powietrze nieustannie się przemieszcza i oczyszcza.

To idealny moment na wywietrzenie mieszkań oraz spędzenie czasu poza domem. Bez obaw można zaplanować rodzinny spacer, poranny rozruch czy zabawę z dziećmi na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć wyniki pomiarów, warto odnieść je do oficjalnych polskich norm. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), z kolei dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny ustalono na poziomie 20 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie odczytów ze stacji pomiarowych w Kielcach:

Kielce, ul. Targowa (odczyt z godziny 10:00) – PM10: 18.6 µg/m³, PM2.5: 15.9 µg/m³

(odczyt z godziny 10:00) – PM10: 18.6 µg/m³, PM2.5: 15.9 µg/m³ Kielce, ul. Warszawska 108 (odczyt z godziny 10:00) – PM10: 22.6 µg/m³, PM2.5: 18.8 µg/m³

(odczyt z godziny 10:00) – PM10: 22.6 µg/m³, PM2.5: 18.8 µg/m³ Kielce, ul. Jurajska (odczyt z godziny 09:00) – PM10: 2.4 µg/m³ (na tej stacji mierzono tylko pył PM10)

Wszystkie zarejestrowane dzisiaj wartości mieszczą się daleko poniżej dopuszczalnych limitów. Najwyższe stężenie pyłu PM10 zanotowano przy ulicy Warszawskiej (22.6 µg/m³), co odpowiada niespełna 46% dobowego limitu bezpieczeństwa. Na stacji przy ulicy Targowej poziom pyłu PM10 stanowi około 37% normy, a przy ulicy Jurajskiej zaledwie 5% dopuszczalnej wartości.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła, która powstaje z połączenia dymu z domowych pieców, spalin samochodowych oraz pary wodnej zawartej w powietrzu. Pojawia się najczęściej podczas bezwietrznych i mroźnych dni, gdy drobne cząsteczki brudu nie mogą ulecieć do wyższych partii atmosfery. Choć dzisiaj warunki są bardzo sprzyjające, warto wyrobić sobie zdrowy nawyk na całą zime. Złota zasada mieszkańca brzmi: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej – seniorów, dzieci lub osób z problemami krążeniowo-oddechowymi.