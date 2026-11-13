Świętokrzyscy Łowcy Cieni i kontrterroryści zatrzymali w Kielcach obywatela Bułgarii. 52-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Świętokrzyscy Łowcy Cieni i kontrterroryści zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

Wczoraj funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Kielcach, współpracując z mundurowymi z Komendy Głównej Policji ustalili, że na terenie województwa świętokrzyskiego może przebywać 52-letni obywatel Bułgarii, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Z informacji zgromadzonych przez Łowców Cieni wynikało, że niemieccy śledczy podejrzewają mężczyznę o to, że pod koniec ubiegłego miesiąca dopuścił się usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem, podczas którego miał posłużyć się bronią palną.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Szybko ustalili, że poszukiwany przebywa w Kielcach. Ze względu na podejrzenie, że mężczyzna może posiadać broń, do realizacji zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach. Finał działań nastąpił przed godziną 16.00 na jednym z parkingów w kieleckim osiedlu KSM. To właśnie tam policjanci przeprowadzili dynamiczną realizację. 52-latek został obezwładniony i zatrzymany, a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - informuje Damian Janus z KWP w Kielcach.

Dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Po wykonaniu niezbędnych czynności w asyście policjantów 52-latek trafi do sądu, który zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. W następstwie także sąd podejmie decyzję o przekazaniu mężczyzny niemieckiej stronie.