Dachowanie oznakowanego radiowozu na trasie. Policjant chciał uniknąć zderzenia z sarną

Dawid Bąk
2026-04-26 8:13

Dzisiaj (26.04) rano na leśnym odcinku drogi Kielce-Zagnańsk doszło do groźnego wypadku z udziałem oznakowanego radiowozu. Jadący na sygnale policjanci, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, wypadli z drogi, co doprowadziło do dachowania pojazdu. Obaj funkcjonariusze z ogólnymi potłuczeniami trafili do szpitala

i

Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

Dachowanie radiowozu na drodze Kielce - Zagnańsk

Do zdarzenia doszło około godziny 6:20 w pobliżu miejscowości Jaworze. Policjanci z Pierwszego Komisariatu Policji w Kielcach poruszali się radiowozem marki Volkswagen, jadąc w trybie pilnym z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych na interwencję w miejscowości Tumlin.

W trakcie przejazdu przez odcinek leśny, celem uniknięcia zderzenia z sarną, która wybiegła tuż przed jadący radiowóz, kierujący Volkswagenem 23-letni policjant ominął zwierzę, na skutek czego wypadł z drogi i dachował. 23-letni kierujący radiowozem oraz 28-letni pasażer z ogólnymi potłuczeniami zostali zabrani do szpitala. Obaj policjanci zostali przebadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

Obecnie pas ruchu w kierunku Zagnańska jest zablokowany przez służby biorące udział w obsłudze tego zdarzenia. Apelujemy o ostrożność.

