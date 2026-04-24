Tragedia w pustostanie. Straż Miejska znalazła ciało 53-latka

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia, po godzinie 18:00. Patrol Straży Miejskiej, wykonując swoje codzienne obowiązki związane z monitorowaniem bezpieczeństwa osób bezdomnych, wszedł na teren jednego z nieużytkowanych budynków na terenie miasta. To właśnie tam funkcjonariusze ujawnili ciało mężczyzny.

Służby potwierdziły zgon

Na miejsce natychmiast wezwano załogę ratownictwa medycznego. Niestety, przybyli na miejsce medycy mogli jedynie potwierdzić zgon. Stan ciała denata sugerował, że do śmierci mogło dojść już jakiś czas wcześniej.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

W związku z odkryciem zwłok, na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Jak udało się ustalić, zmarły to 53-letni mężczyzna.

- Z uwagi na stan ciała 53-latka, ciało zostało zabezpieczone przez zakład pogrzebowy do sekcji, między innymi w celu ustalenia okoliczności zgonu - informuje Jacek Borek, rzecznik kieleckiej policji.

Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok, które pozwolą precyzyjnie określić czas oraz bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie, choć na tym etapie kluczowym czynnikiem wydaje się być miejsce i warunki, w jakich przebywał mężczyzna.