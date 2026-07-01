To tutaj, w cieniu cisowsko-orłowińskich lasów, biskupi krakowscy budowali swoją potęgę, a królowie podpisywali dokumenty decydujące o losach państwa. Dziś miejscowość ta bywa nazywana „świętokrzyską Lanckoroną” i nie ma w tym ani krzty przesady. Wystarczy skręcić w jedną z bocznych uliczek, by stanąć oko w oko z architekturą, która jakimś cudem oparła się wojennym pożogom i systematycznej modernizacji, jaka dotknęła większość polskich miasteczek.

Zapraszam was do Daleszyc. Miejsca, które przez niemal 140 lat było wsią za karę, a dziś udowadnia, że prawdziwa tożsamość jest silniejsza niż carskie ukazy czy hitlerowskie zapałki. To reportaż o tym, jak w jednym miejscu skumulować siedem wieków historii i nie stracić przy tym ducha współczesności.

Początek wszystkiego. Biskup, który wyprzedził epokę

Historia Daleszyc nie zaczyna się od dokumentu lokacyjnego, ale od religijnego impulsu, który nadał ton osadnictwu w tej części dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Był rok 1221, kiedy biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundował tu pierwszy kościół. Wtedy osada najprawdopodobniej należała już do dóbr biskupstwa krakowskiego, stanowiąc ważny punkt na handlowej mapie regionu.

Spisy świętopietrza z 1325 roku potwierdzają, że daleszycka parafia była wówczas organizmem potężnym, obejmującym swoim zasięgiem aż 142 kilometry kwadratowe i liczne okoliczne wsie, takie jak Bieliny czy Górno. Daleszyce od początku pełniły rolę „stolicy” tego klucza dóbr, co przyciągało kupców i rzemieślników. Dzięki położeniu na szlaku prowadzącym do Iłży i Bodzentyna, tutejsi mieszkańcy wyspecjalizowali się w furmaństwie oraz handlu końmi, co przez stulecia stanowiło o ich zamożności.

Formalny awans Daleszyc nastąpił jednak dopiero w XVI wieku. Za wstawiennictwem biskupa Filipa Padniewskiego, król Zygmunt August nadał miejscowości prawa miejskie w 1569 roku. Był to czas rozkwitu – miasto tętniło życiem, rozwijało się górnictwo i hutnictwo kruszcowe, a daleszyccy mieszczanie cieszyli się przywilejami, których zazdrościły im sąsiednie osady.

Autor: Zbigniew Czernik/ CC BY-ND 1.0 Daleszyce. Tę świętokrzyską miejscowość założono w XIII wieku. Dziś zabytki stoją tu jeden obok drugiego

Kazimierz Wielki w daleszyckich progach

Jednym z najbardziej elektryzujących faktów z dziejów miejscowości jest wizyta króla Kazimierza Wielkiego w 1362 roku. Monarcha, znany z budowania murowanej Polski, nie pojawił się tu przypadkiem. Prawdopodobnie rezydował w tutejszym dworze biskupim, co sugeruje, że już w XIV wieku Daleszyce dysponowały infrastrukturą godną ugoszczenia najważniejszej osoby w państwie.

Podczas swojego pobytu król podpisał kilka istotnych dokumentów, co czyniło z Daleszyc chwilowe centrum decyzyjne ówczesnej Polski. Ta królewska obecność do dziś jest powodem do dumy dla mieszkańców i stanowi solidny dowód na to, że miejscowość od wieków współtworzyła historię kraju, a nie tylko biernie jej się przyglądała.

Kościół św. Michała Archanioła: Architektura, która budzi emocje

Jeśli chcecie poczuć ciężar daleszyckiej historii, musicie wejść do kościoła pw. św. Michała Archanioła. To obiekt, którego fundamenty pamiętają czasy fundacji biskupa Odrowąża, ale jego obecna forma jest wynikiem burzliwych przekształceń.

Przez stulecia świątynia ewoluowała. W XVI wieku została poszerzona, a w 1697 roku Andrzej Smyczka Rudnik dobudował od strony północnej kaplicę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Z czasem, po dobudowaniu kolejnej kaplicy od południa, kościół przybrał formę krzyża. Nad jego skrzyżowaniem górowała drewniana kopuła z sygnaturką.

Prawdziwa rewolucja nastąpiła jednak na początku XX wieku. W latach 1907–1912 świątynię rozbudowano według projektu słynnego architekta Stefana Szyllera. Niestety, zdaniem wielu historyków sztuki i lokalnych badaczy, ta ingerencja całkowicie zmieniła na niekorzyść wygląd kościoła, zacierając jego dawną, surowszą architekturę na rzecz neobarokowego sznytu.

Autor: Zbigniew Czernik/ CC BY-ND 1.0 Daleszyce

Mimo to, wnętrze skrywa skarby, które trzeba zobaczyć na własne oczy:

XVI-wieczny obraz Matki Boskiej , otaczany szczególnym kultem

, otaczany szczególnym kultem Unikatowy zegar słoneczny z 1629 r oku, umieszczony na południowej ścianie kaplicy

oku, umieszczony na południowej ścianie kaplicy Dzwonnicę bramną z 1833 roku, która stanowi charakterystyczny element sylwetki placu kościelnego.

Rynek i ulica Głowackiego. Świętokrzyska Lanckorona

Daleszyce zabytki to jednak przede wszystkim unikatowy układ urbanistyczny i zabudowa drewniana, która sprawia, że turyści przecierają oczy ze zdumienia. Centralnym punktem jest rynek (Plac Stanisława Staszica), wokół którego koncentruje się życie miasta. To tutaj można zobaczyć zachowany średniowieczny plan zabudowy, ale to, co najciekawsze, kryje się w odchodzących od niego ulicach.

Ulica Głowackiego to architektoniczny fenomen. Znajduje się tu zespół drewnianych domów z XIX i początku XX wieku, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Szczególną uwagę przykuwają obiekty o numerach 9, 11, 14, 15 i 16. Dlaczego są tak wyjątkowe?

Ustawienie szczytowe: Domy skierowane są węższą ścianą do ulicy, co jest typowe dla dawnej zabudowy małopolskich miasteczek Potężne bramy: Charakterystycznym elementem są wysokie bramy wjazdowe prowadzące na wąskie podwórka, które dawniej tętniły życiem rzemieślniczym i handlowym Konstrukcja zrębowa: Ściany budynków wznoszono w tradycyjnej technice wieńcowej (na zrąb), często je pobielając, co tworzy piękny kontrast z otaczającą zielenią.

Autor: Januszk57/ CC BY-ND 1.0 Daleszyce. Tę miejscowość nazywają świętokrzyską Lanckoroną. Bywał tu król Kazimierz Wielki

Co ciekawe, dzisiejsza zabudowa to w dużej mierze efekt odbudowy z 1946 roku. W 1944 roku hitlerowcy celowo podpalili Daleszyce, niszcząc znaczną część miasta. Mieszkańcy, wykazując się ogromnym przywiązaniem do tradycji, wznieśli nowe domy na starych fundamentach, wiernie kopiując dawne formy architektoniczne. Dzięki temu Daleszyce zachowały ducha dawnej ciesielki, stając się jednym z nielicznych takich miejsc w Polsce obok Lanckorony czy Chochołowa.

Historia odebrania godności. 140 lat „wsi za karę”

Spacerując po Daleszycach, warto pamiętać o patriotycznej cenie, jaką zapłaciła ta miejscowość. Za ogromne zaangażowanie daleszan w powstanie styczniowe oraz wspieranie oddziałów partyzanckich, w 1869 roku car odebrał Daleszycom prawa miejskie.

Dla prężnego ośrodka handlowego była to degradacja bolesna, ale nie złamała ona ducha mieszkańców. Przez 138 lat Daleszyce formalnie były wsią, choć ich układ urbanistyczny, architektura i mentalność mieszkańców zawsze pozostały miejskie. Sprawiedliwość dziejowa nadeszła dopiero 1 stycznia 2007 roku, kiedy to przywrócono miejscowości należną jej rangę.

Nie tylko historia. Co zobaczyć w Daleszycach i okolicy?

Daleszyce to także brama do jednego z najciekawszych zakątków regionu – Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Jeśli planujecie weekend w Świętokrzyskiem, gmina ta oferuje atrakcje, które pozwalają odpocząć od zgiełku miasta.

Wieża widokowa na Zagórzu. W północnej części miasta, na terenie dawnej kopalni kamienia, wznosi się 15-metrowa drewniana konstrukcja. Z jej szczytu rozpościera się widok na lasy i pofałdowane wzgórza Gór Świętokrzyskich, które jesienią przybierają niesamowite barwy. To stąd startują popularne szlaki piesze do Cisowa i Widełek.

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Tajemnica Zamczyska. Dla poszukiwaczy mistyki obowiązkowym punktem jest rezerwat Zamczysko w Paśmie Orłowińskim. To zapomniane, ale potwierdzone przez archeologów sanktuarium pogańskie sprzed 2000 lat. Do dziś można tam dostrzec trzy koncentryczne wały, które niegdyś chroniły miejsce dawnych wierzeń.

Woda i rowery. Latem centrum rekreacji przenosi się nad zalew w Borkowie. Piaszczysta plaża, molo i siłownia zewnętrzna przyciągają nie tylko mieszkańców Daleszyc, ale i turystów z całych Kielc. Przez gminę przebiega również 24-kilometrowy odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, a dla amatorów mocniejszych wrażeń przygotowano sieć ponad 130 tras MTB o różnym stopniu trudności

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Informacje praktyczne. Jak zaplanować wizytę?

Daleszyce to idealny cel na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad. Miejscowość jest doskonale skomunikowana z Kielcami – dojazd z centrum stolicy regionu zajmuje zaledwie 20 minut, a dla niezmotoryzowanych dostępna jest linia autobusowa nr 11.

Jeśli chcecie poczuć atmosferę miasta w jej najpełniejszym wydaniu, warto zajrzeć tu pod koniec września. Wtedy na daleszyckim rynku odbywa się Jarmark na św. Michała – ogromne święto gminy z koncertami, pokazami rzemiosła i regionalną kuchnią. To doskonała okazja, by spróbować lokalnych specjałów i zobaczyć, jak dumni z własnej historii są „daleszaki”.

Warto również zwrócić uwagę na nowoczesną infrastrukturę – na Placu Staszica znajdziecie napis „I Love Daleszyce”, który stał się ulubionym miejscem pamiątkowych zdjęć turystów. To mały, ale wymowny symbol tego, jak miejscowość łącząca w sobie XIII-wieczne korzenie z nowoczesnością, potrafi cieszyć się z odzyskanej pozycji na mapie Polski.

Dlaczego Daleszyce?

To nie jest miejscowość, którą zwiedza się z zegarkiem w ręku, odhaczając kolejne punkty w przewodniku. Tu trzeba przysiąść na ławeczce przy ulicy Głowackiego, przyjrzeć się fakturom starego drewna i poczuć zapach lasu, który otacza gminę z każdej strony. Daleszyce to historia o tym, że zabytki nie muszą być tylko martwymi muzeami – mogą być domami, w których wciąż tętni życie, i rynkiem, który mimo upływu siedmiu wieków, nadal pozostaje bijącym sercem wspólnoty.

Województwo świętokrzyskie ma wiele twarzy, ale ta daleszycka – szczera, nieco sielska, a jednocześnie naznaczona królewską godnością – jest jedną z najbardziej autentycznych. Jeśli szukacie miejsca, gdzie zabytki stoją jeden obok drugiego, a historia szepcze zza każdej drewnianej węgłowej ściany, Daleszyce czekają na odkrycie.

QUIZ. Świętokrzyskie gminy i powiaty. Dopasujesz je do siebie? Pytanie 1 z 17 Gmina Brody. Jaki to powiat? starachowicki kielecki ostrowiecki Następne pytanie

źródło: Swietokrzyskie Travel, PIK, Wikipedia