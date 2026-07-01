Ta świętokrzyska wioska słynie z lawendowych pól. Są jedne z największych w Polsce

Fioletowe serce województwa świętokrzyskiego

Wielu podróżnych przemierzających trasę między Kielcami a Krakowem nie zdaje sobie sprawy, że zaledwie kilka kilometrów od głównego szlaku, w gminie Wodzisław, znajduje się jedna z największych plantacji lawendy w Polsce. Oaza Lawendy w Starej Olszówce rozciąga się na powierzchni ponad 4 hektarów, co czyni ją największą plantacją lawendy w województwie świętokrzyskim i jedną z najbardziej znaczących w skali całego kraju. To właśnie tutaj, na nasłonecznionych wzgórzach, uprawia się odmiany takie jak Hidcote, Blue Scent oraz Elisabeth Grosso, z których każda wnosi do krajobrazu nieco inny odcień fioletu i charakterystyczny dla siebie profil zapachowy.

Autor: Piotrekᵏᵃᵈʳᵘʲᵉ/ Archiwum prywatne Lawenda ciągnąca się po pofałdowanym terenie wzgórza w Starej Olszówce

Najlepszym momentem na odwiedziny jest przełom czerwca i lipca, kiedy kwitnie lawenda, a pola przybierają najbardziej nasycone barwy. W zależności od pogody, widowisko to trwa zazwyczaj od miesiąca do półtora. Jeśli lato jest upalne, rośliny szybciej dojrzewają i przekwitają; wilgotna aura pozwala cieszyć się ich widokiem nieco dłużej, często aż do końca lipca. Wyjątkowość tego miejsca polega na jego ekologicznym charakterze – właściciele rezygnują z chemicznych oprysków, a walkę z chwastami prowadzą metodami mechanicznymi, używając specjalnie skonstruowanych przez pana Andrzeja narzędzi.

Historia pasji ukrytej w rzędach krzewów

Wszystko zaczęło się w 2017 roku. Irena i Andrzej Cielestowie, którzy na co dzień prowadzą nowoczesne, 80-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji zbóż, koniczyny i soi, szukali pomysłu na urozmaicenie swojej działalności. Chcieli stworzyć coś, co nie tylko przyniesie dochód, ale stanie się wizytówką okolicy, w której wcześniej – jak sami przyznają – działo się niewiele. Po wizytach w kilku innych gospodarstwach w Polsce zapadła decyzja: stawiamy na lawendę.

10

Początki nie były proste. Choć lawenda kojarzy się z południem Europy, odpowiednio dobrane odmiany potrafią przetrwać polskie zimy. Kluczowa okazała się gleba. Roślina ta nie znosi kwaśnego i ciężkiego podłoża, dlatego konieczne było wapnowanie ziemi, by uzyskać odpowiedni odczyn zasadowy. Pierwsze nasadzenia wymagały uzupełnień, ale z każdym rokiem krzewy stawały się większe i silniejsze. Dziś plantacja jest w pełni zmechanizowana, a właściciele za swoją działalność otrzymali tytuł Mistrza AgroLigi województwa świętokrzyskiego w kategorii Firma.

Od pola do destylarni. Jak powstaje olej eteryczny?

Oaza Lawendy to nie tylko atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim sprawnie działająca manufaktura. Gdy kończy się czas spacerów i sesji zdjęciowych, rozpoczynają się lawendowe żniwa. Do akcji wchodzi specjalnie skonstruowana kosiarka, która ścina kwiatostany, trafiające następnie do znajdującej się na miejscu destylarni. To tutaj, dzięki metodzie destylacji parą wodną, pozyskuje się to, co w roślinie najcenniejsze: naturalny i 100% olejek lawendowy.

W procesie tym powstaje również hydrolat, czyli woda kwiatowa, która stała się hitem wśród osób dbających o naturalną pielęgnację cery. Sklepik na posesji oferuje szeroki wachlarz produktów wytwarzanych na bazie własnych zbiorów: od wspomnianych olejków, przez ręcznie robione mydła, po świece sojowe z dodatkiem nut rozmarynu i bergamotki. Wszystko pachnie tu autentycznością, a proces suszenia kwiatów odbywa się w temperaturze 30-35 stopni, co pozwala zachować ich intensywną barwę i właściwości aromaterapeutyczne.

Smaki lawendy i regionalna współpraca

Odwiedziny w Starej Olszówce to także doświadczenie kulinarne. Właściciele chętnie dzielą się efektami współpracy z lokalnymi rzemieślnikami. Na początku lipca w pobliskim Wodzisławiu można spróbować lodów z dodatkiem lawendy pochodzącej prośnie z pól państwa Cielestów. W samym gospodarstwie warto zapytać o miód lawendowy. Powstaje on dzięki pasiece ustawionej bezpośrednio przy plantacji, co sprawia, że produkt ten jest nasycony olejkami eterycznymi i ma unikalny, bursztynowy kolor.

Podczas wizyty goście często częstowani są domowymi ciasteczkami lawendowymi, które pokazują, jak szerokie zastosowanie ma ta roślina w kuchni. Lawenda jest blisko spokrewniona z rozmarynem czy tymiankiem, więc świetnie sprawdza się jako dodatek do deserów, mięs czy lemoniad. Warto jednak pamiętać, że produkty takie jak miód czy lody cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że potrafią zniknąć z półek w mgnieniu oka.

Fotografia i relaks wśród łanów

W dobie mediów społecznościowych pola lawendy w Polsce stały się jednym z najbardziej pożądanych teł do sesji fotograficznych. Oaza Lawendy jest na to w pełni przygotowana. Plantacja oferuje możliwość organizacji profesjonalnych sesji ślubnych, narzeczeńskich czy ciążowych. Do dyspozycji gości są klimatyczne ławeczki rozstawione wśród kwiatów oraz altanka, w której można schronić się przed słońcem.

Dla tych, którzy wolą amatorskie kadry, spacer w łanach lawendy jest okazją do uchwycenia detali: pszczoły zawieszonej nad kwiatem, gry światła na fioletowych płatkach czy geometrycznych rzędów krzewów widzianych z perspektywy drona. Właściciele zapraszają również na warsztaty, na przykład z plecenia wianków czy czerpania papieru lawendowego, które często odbywają się podczas organizowanego w regionie Pikniku Lawendowego.

Informacje praktyczne dla odwiedzających

Planując wyjazd do Oazy Lawendy, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych szczegółów, aby w pełni nacieszyć się atmosferą tego miejsca:

Lokalizacja : Stara Olszówka 63, 28-330 Wodzisław. Gospodarstwo znajduje się około 60 km od Krakowa i 50 km od Kielc

: Stara Olszówka 63, 28-330 Wodzisław. Gospodarstwo znajduje się około 60 km od Krakowa i 50 km od Kielc Godziny otwarcia : W sezonie plantacja jest zazwyczaj dostępna dla zwiedzających od godziny 12:00 do 18:00 każdego dnia, choć podczas wydarzeń specjalnych, jak Piknik Lawendowy, godziny te mogą ulec wydłużeniu

: W sezonie plantacja jest zazwyczaj dostępna dla zwiedzających od godziny 12:00 do 18:00 każdego dnia, choć podczas wydarzeń specjalnych, jak Piknik Lawendowy, godziny te mogą ulec wydłużeniu Wstęp : Wejście na teren plantacji w celu zwiedzania jest biletowane (przykładowa cena to 10 zł od osoby). Profesjonalne sesje fotograficzne wymagają wcześniejszej rezerwacji i wiążą się z dodatkową opłatą

: Wejście na teren plantacji w celu zwiedzania jest biletowane (przykładowa cena to 10 zł od osoby). Profesjonalne sesje fotograficzne wymagają wcześniejszej rezerwacji i wiążą się z dodatkową opłatą Dla kogo : To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, miłośników przyrody, fotografów oraz osób szukających wyciszenia. Co ważne, wydarzenia organizowane na miejscu są często przyjazne dla zwierząt

: To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, miłośników przyrody, fotografów oraz osób szukających wyciszenia. Co ważne, wydarzenia organizowane na miejscu są często przyjazne dla zwierząt Dodatkowe atrakcje w okolicy: Wizytę w Starej Olszówce można połączyć z odwiedzinami w sąsiednim gospodarstwie „Kwaśne Wiśnie”, gdzie produkowane są naturalne sery, a dzieci mogą spotkać kozy i krowy rasy Jersey

Województwo świętokrzyskie potrafi zaskoczyć różnorodnością swoich atrakcji, ale to właśnie lawendowe pola w Starej Olszówce oferują jedno z najbardziej zmysłowych doświadczeń w regionie. To miejsce, gdzie czas zwalnia zgodnie z rytmem natury, a intensywna praca rolnika zamienia się w kojący krajobraz. Niezależnie od tego, czy przyjedziecie tu po buteleczkę olejku, słoik miodu, czy po prostu po to, by przez chwilę posiedzieć na ławeczce i odetchnąć aromatycznym powietrzem, Oaza Lawendy pozostawi w Was wspomnienie spokoju, który warto pielęgnować długo po powrocie do domu. To jedna z tych letnich destynacji, które pokazują, że najciekawsze miejsca często znajdują się tuż obok nas, na wyciągnięcie ręki.