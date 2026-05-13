Demograficzny niż, ale standardy w górę – raport z regionalnych porodówek

Wiktoria Kmiecik
2026-05-13 13:06

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – w województwie świętokrzyskim rodzi się coraz mniej dzieci, jednak komfort rodzących kobiet ulega wyraźnej poprawie. Co piąta pacjentka rodząca siłami natury korzysta obecnie ze znieczulenia zewnątrzoponowego, co stanowi ogromny skok w porównaniu do lat ubiegłych.

Poród. Zdjęcie ilustracyjne

Autor: NataliaDeriabina/ Getty Images

Drastyczny spadek liczby urodzeń

Demografia w regionie mierzy się z dużym wyzwaniem. Porównując dane z ostatniej dekady, liczba urodzeń spadła niemal o połowę.

  • W 2014 roku na świat przyszło 9702 maluchów.
  • W ubiegłym roku liczba ta spadła do poziomu 5698 dzieci.

Najwięcej porodów w regionie odebrał Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (1670 dzieci). Na kolejnych miejscach uplasowały się Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka (1477 porodów) oraz szpital w Starachowicach (562 dzieci).

Boom na znieczulenia – efekt finansowych zachęt

Jeszcze w 2023 roku ze znieczulenia korzystało zaledwie 6% ciężarnych (164 osoby). W 2024 roku wskaźnik ten wzrósł do 12% (330 osób), by w ubiegłym roku osiągnąć poziom 20% (530 pacjentek).

Tak wyraźna zmiana to efekt wprowadzonej przez NFZ w lipcu 2024 roku premii finansowej dla placówek medycznych. Szpitale są nagradzane specjalnymi współczynnikami korygującymi za przekroczenie określonych progów dostępności znieczulenia:

  • Powyżej 10% znieczuleń: premia wynosi 12%.
  • Powyżej 20% znieczuleń: premia wynosi 19%.
  • Powyżej 35% znieczuleń: premia wynosi aż 21%.

Z drugiej strony, system przewiduje również kary – szpitale, które nie osiągną minimalnego progu 5%, muszą liczyć się z wynagrodzeniem za poród niższym o 5%.

Ranking szpitali: Gdzie najłatwiej o znieczulenie?

Liderem w regionie od lat pozostaje Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, gdzie w pierwszym kwartale bieżącego roku odsetek znieczuleń wyniósł rekordowe 42%.

Wysoko w zestawieniu plasują się również:

  1. Szpital Kielecki św. Aleksandra – niemal 32% porodów ze znieczuleniem.
  2. Wojewódzki Szpital Zespolony – 20,5% porodów drogami natury odbywa się tam przy wsparciu anestezjologa.

Wzrost dostępności tych procedur to dobra wiadomość dla przyszłych matek, które coraz częściej mogą liczyć na poród bez zbędnego bólu.

