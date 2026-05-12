Skok technologiczny w ŚCO: Miliony na walkę z rakiem i sztuczna inteligencja

W siedzibie ŚCO podpisano kluczowe umowy gwarantujące finansowanie trzech strategicznych inwestycji.

Przełom w diagnostyce: Gammakamery nowej generacji

Największa część funduszy – ponad 11,3 mln zł – zostanie przeznaczona na zakup cyfrowej gammakamery SPECT/CT wraz z adaptacją pomieszczeń. To urządzenie, które zastąpi dotychczasową technologię analogową.

– Ten sprzęt to prawdziwy skok w przyszłość. Przechodzimy na technologię cyfrową wspieraną przez sztuczną inteligencję. Co to oznacza dla pacjenta? Krótszy czas badania, mniejszą dawkę promieniowania i niespotykaną dotąd precyzję – podkreśliła marszałek Renata Janik.

Koniec z wyjazdami do Warszawy czy Krakowa

Drugim filarem modernizacji jest rozbudowa skanera PET/CT. Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł ma realnie wpłynąć na dostępność badań w regionie.

Wyższa precyzja: Możliwość wykrycia nawet najmniejszych ognisk nowotworowych.

Krótsze kolejki: Zwiększenie przepustowości pracowni diagnostycznych.

Komfort pacjenta: Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego nie będą już musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach medycznych.

Wicemarszałek Marek Bogusławski zaznaczył, że wykorzystanie AI w diagnostyce przyczynia się do szybszego wdrożenia terapii, co w wielu przypadkach decyduje o pełnym wyleczeniu.

Łączna wartość wsparcia z budżetu Województwa Świętokrzyskiego wynosi 13 633 781 zł. Pieniądze zostaną rozdysponowane na trzy zadania:

Zakup gammakamery SPECT/CT (2026–2027)

Modernizacja skanera PET/CT

Modernizacja kanalizacji w budynku kuchni

Prof. Stanisław Góźdź podziękował władzom regionu za inwestycję w zdrowie pacjentów.

– Chodzi o jakość obrazu i rozdzielczość, co przekłada się na lepszą ocenę stopnia zaawansowania choroby i skuteczniejszą odpowiedź na leczenie.

Inwestycje te potwierdzają pozycję Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako jednego z najnowocześniejszych ośrodków medycznych w Polsce.