Demolował sklep, skakał po samochodach. Policjanci z Pińczowa obezwładnili agresywnego 29-latka

Agresywny 29-latek zdemolował sklep w Pińczowie

Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 6:00 na jednej z ulic miasta. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał skakać po zaparkowanych samochodach, a także dobijać się do jednego ze sklepów.

Na miejsce został skierowany policyjny patrol. Początkowo funkcjonariusze nie zastali nikogo przy zaparkowanych pojazdach. Policjanci zauważyli jednak, że wewnątrz pobliskiego sklepu znajdują się dwie osoby. Przez witrynę sklepową dostrzegli, że jeden z mężczyzn zachowuje się agresywnie, kopnięciami i uderzeniami pięści niszczył sklepowe półki - Informuje KPP w Pińczowie.

Policjanci z Pińczowa obezwładnili agresywnego 29-latka

Sytuacja była dynamiczna, ekspedientka wybiegła ze sklepu, a policjanci natychmiast weszli do środka. Nie było czasu na negocjacje. Funkcjonariusze szybko obezwładnili 29-latka. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila.

W trakcie interwencji ustalono również, że uszkodzony został jeden z zaparkowanych samochodów. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 2 tysiące złotych. W związku z uszkodzeniem samochodu przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - dodaje policja.

Mężczyzna został zatrzymany i najbliższą dobę spędzi w policyjnym areszcie. Po jego wytrzeźwieniu policjanci będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia i zakres wyrządzonych szkód. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem.