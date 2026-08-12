Dożynki 2026 w woj. świętokrzyskim. Gdzie się wybrać na święto plonów? Mamy listę imprez!

Sierpień to w polskiej tradycji czas podziękowania za plony. Województwo świętokrzyskie, z jego bogatym dziedzictwem rolniczym, świętuje dożynki z wielką pompą. Te coroczne święta plonów wyrażają radość i wdzięczność za zakończone żniwa. Poniżej przedstawiamy programy dożynkowe z kilku gmin, które odbędą się w dniach 15-16 sierpnia 2026 r.