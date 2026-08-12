Kosmiczny spektakl nad naszymi głowami

Perseidy to bez wątpienia najpopularniejszy i najbardziej wyczekiwany rój meteorów w roku. Choć smugi światła pojawiają się na polskim niebie już od połowy lipca, to właśnie połowa sierpnia przynosi kulminację emocji. To nie są prawdziwe „spadające gwiazdy”, lecz drobiny pyłu pozostawione przez kometę 109P/Swift-Tuttle. Kiedy wpadają w ziemską atmosferę z zawrotną prędkością około 59 km/s, ulegają spaleniu, tworząc na niebie świetliste ślady, które potrafią mieć kilkadziesiąt kilometrów długości.

W 2026 roku maksimum roju przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Dlaczego tym razem jest tak wyjątkowo? Warunki będą idealne – w noc szczytu wypada nów Księżyca. Oznacza to całkowity brak księżycowej łuny, która zwykle „gasi” słabsze meteory. Przy bezchmurnym niebie będziemy mogli dostrzec nawet ponad sto „spadających gwiazd” na godzinę.

Województwo świętokrzyskie, ze swoim urozmaiconym ukształtowaniem terenu, licznymi wyżynami i obszarami leśnymi, jest doskonałym poligonem dla pasjonatów astronomii. Wyjazd poza granice miast takich jak Kielce, Ostrowiec czy Starachowice jest kluczowy – miejskie latarnie potrafią „ukraść” nam nawet 90% widowiska.

Dokąd na obserwacje? Najlepsze punkty w Świętokrzyskiem

Analiza map zanieczyszczenia światłem oraz dostępności punktów widokowych pozwala wyłonić miejsca, które w noc Perseidów staną się prawdziwymi oknami na wszechświat.

Łysa Góra (Święty Krzyż) i okolice ŚPN

To absolutny klasyk regionu. Choć sam Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać oficjalnie od świtu do zmierzchu, to okolice klasztoru i platformy na gołoborzu przyciągają rzesze obserwatorów.

Dlaczego warto : Platforma widokowa na gołoborzu oferuje unikalny widok na północny wschód – dokładnie tam, gdzie znajduje się radiant roju (gwiazdozbiór Perseusza)

: Platforma widokowa na gołoborzu oferuje unikalny widok na północny wschód – dokładnie tam, gdzie znajduje się radiant roju (gwiazdozbiór Perseusza) Dojazd i parking: Najłatwiej dotrzeć asfaltową drogą z Huty Szklanej, co czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi (również z wózkami). Parkingi w Hucie Szklanej są obszerne i bezpieczne.

Najłatwiej dotrzeć asfaltową drogą z Huty Szklanej, co czyni to miejsce idealnym dla rodzin z dziećmi (również z wózkami). Parkingi w Hucie Szklanej są obszerne i bezpieczne. Zanieczyszczenie światłem: Bardzo niskie, choć od strony Kielc może być widoczna delikatna łuna.

Łysica i Krajno

Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, choć zalesiony, posiada swoje „okna” na niebo.

Dlaczego warto : Szczyt wznosi się na blisko 612 m n.p.m., co pozwala uciec ponad najniższe warstwy smogu i wilgoci. W samym Krajnie Pierwszym, u podnóża góry, znajduje się punkt widokowy dla zmotoryzowanych z ogromną otwartą przestrzenią Doliny Wilkowskiej

: Szczyt wznosi się na blisko 612 m n.p.m., co pozwala uciec ponad najniższe warstwy smogu i wilgoci. W samym Krajnie Pierwszym, u podnóża góry, znajduje się punkt widokowy dla zmotoryzowanych z ogromną otwartą przestrzenią Doliny Wilkowskiej Dojazd: Bardzo łatwy drogą wojewódzką 752

Bardzo łatwy drogą wojewódzką 752 Ciekawostka: W okolicy (ośrodek 3 Sówki w Krajnie) organizowane są kameralne zloty astronomiczne, co świadczy o wysokiej jakości tutejszego nieba.

Góra Miedzianka i wapienne południe

To miejsce dla tych, którzy szukają nieco bardziej surowego klimatu.

Dlaczego warto : Skalisty szczyt Miedzianki oferuje panoramiczny widok 360 stopni. Można tu poczuć się niemal jak w prawdziwych górach wysokich.

: Skalisty szczyt Miedzianki oferuje panoramiczny widok 360 stopni. Można tu poczuć się niemal jak w prawdziwych górach wysokich. Praktyczne wskazówki: Podejście jest krótkie, ale ostre. Należy zachować szczególną ostrożność po zmroku ze względu na przepaściste ściany dawnych kopalni – warto trzymać się wyznaczonych ścieżek rezerwatu. Samochód można zostawić na parkingu przed Izbą Górnictwa Kruszcowego.

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Pasmo Jeleniowskie (Szczytniak)

Jeśli chcecie uciec od tłumów, to jest kierunek dla Was.

Dlaczego warto : Gołoborza na Szczytniaku są dzikie i pozbawione infrastruktury turystycznej, co gwarantuje spokój i niemal zerowe zanieczyszczenie światłem sztucznym

: Gołoborza na Szczytniaku są dzikie i pozbawione infrastruktury turystycznej, co gwarantuje spokój i niemal zerowe zanieczyszczenie światłem sztucznym Bezpieczeństwo: To teren dla bardziej doświadczonych turystów. Warto skorzystać z wyznaczonych przez Nadleśnictwo Łagów obszarów „Zanocuj w lesie” (np. w okolicach Witosławic), gdzie biwakowanie jest legalne.

Ponidzie i okolice Pińczowa

Łagodne pagórki Ponidzia to raj dla fotografów gwiazd.

Dlaczego warto : Góra św. Anny w Pińczowie oferuje widok na meandrującą Nidę, w której odbijają się gwiazdy. Teren jest otwarty, co ułatwia obserwację szerokiego horyzontu

: Góra św. Anny w Pińczowie oferuje widok na meandrującą Nidę, w której odbijają się gwiazdy. Teren jest otwarty, co ułatwia obserwację szerokiego horyzontu Zanieczyszczenie światłem: Nadleśnictwo Pińczów oferuje jedne z najciemniejszych kompleksów leśnych w regionie (leśnictwa Teresów i Rudawa).

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Okolice Sandomierza

Choć samo miasto świeci mocno, Wyżyna Sandomierska kryje ciemne zakątki.

Gdzie uciec: Warto udać się na obrzeża miasta lub nad samą Wisłę, z dala od portu i mostów. Odbicie deszczu meteorów w tafli rzeki to niezapomniany widok.

Jak przygotować się do obserwacji Perseidów?

Obserwacje meteorów to „sport” cierpliwości, dlatego kluczowy jest komfort.

Ubiór: Nawet po gorącym sierpniowym dniu, noce w Górach Świętokrzyskich potrafią być chłodne i wilgotne. Zabierz ciepłą bluzę, długie spodnie i wygodne buty Sprzęt: Zapomnij o teleskopie czy lornetce – meteory przecinają niebo zbyt szybko, a te urządzenia tylko zawężają pole widzenia. Najlepszym „sprzętem” są Twoje własne oczy Wygoda: Zabierz leżak, karimatę lub koc. Najlepiej obserwować niebo na leżąco, obejmując wzrokiem jak największy fragment nieboskłonu Astroetykieta i światło: To najważniejszy punkt. Używaj wyłącznie latarek z czerwonym światłem. Czerwona dioda nie psuje adaptacji wzroku do ciemności, która trwa około 20 minut. Unikaj świecenia telefonem – jasny ekran natychmiast oślepia i zmusza oczy do ponownego przyzwyczajania się do mroku Aplikacje: Pomocne mogą być aplikacje typu Stellarium lub ISS Tracker (do śledzenia satelitów), ale ustaw je koniecznie w trybie nocnym (czerwonym).

Wszystko, co musisz wiedzieć o Perseidach 2026

Kiedy wypada maksimum Perseidów 2026? Szczyt aktywności nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia. Warto jednak patrzeć w niebo także kilka dni przed i po tej dacie

Szczyt aktywności nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia. Warto jednak patrzeć w niebo także kilka dni przed i po tej dacie O której godzinie obserwować Perseidy ? Najlepiej zacząć po godzinie 23:00, kiedy radiant roju wznosi się wyżej nad horyzont. Największa intensywność przypada zazwyczaj na godziny po północy, aż do świtu

? Najlepiej zacząć po godzinie 23:00, kiedy radiant roju wznosi się wyżej nad horyzont. Największa intensywność przypada zazwyczaj na godziny po północy, aż do świtu Czy teleskop jest potrzebny? Nie. Perseidy najlepiej widać gołym okiem ze względu na ich dużą prędkość i szerokie smugi

Nie. Perseidy najlepiej widać gołym okiem ze względu na ich dużą prędkość i szerokie smugi Gdzie w Świętokrzyskiem jest najciemniejsze niebo? Najciemniejsze rejony to serce Puszczy Świętokrzyskiej, Pasmo Jeleniowskie oraz mniej zaludnione części Ponidzia

Najciemniejsze rejony to serce Puszczy Świętokrzyskiej, Pasmo Jeleniowskie oraz mniej zaludnione części Ponidzia Czy Perseidy będzie widać z Kielc? Tak, ale tylko te najjaśniejsze (tzw. bolidy). Aby zobaczyć pełen deszcz meteorów, trzeba wyjechać przynajmniej 15-20 km poza miasto.