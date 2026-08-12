Kultowy punkt widokowy w Świętokrzyskiem zna każdy, ale nie każdy tam trafi

Krzemyk – świętokrzyski strażnik panoramy

Boża Wola to maleńka miejscowość w gminie Kluczewsko, licząca niespełna stu mieszkańców. Choć sama wieś jest spokojna i nieco schowana przed światem, jej największa atrakcja góruje nad okolicą. Około 400 metrów na północ od zabudowań wznosi się Krzemycza Góra, przez lokalnych nazywana po prostu „Krzemykiem”. To wzniesienie o wysokości 332 m n.p.m. od zawsze było doskonałym punktem obserwacyjnym, ale od 2024 roku oferuje znacznie więcej.

Gmina Kluczewsko postawiła tu stalową, 23-metrową wieżę widokową, której balustrady wykończono szlachetnym drewnem modrzewiowym. Projekt pomyślano tak, by nikt nie poczuł niedosytu – na górę prowadzą schody mijające cztery tarasy widokowe. Dzięki temu panoramę można podziwiać etapami, co jest świetną wiadomością dla rodzin z dziećmi, dla których samo wchodzenie na kolejne poziomy staje się przygodą.

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Co widać z góry? Bełchatów, Chęciny i... tatrzańskie szczyty

Ze szczytu wieży rozciąga się widok, który przy dobrej pogodzie potrafi odebrać dech w piersiach. Na wyciągnięcie ręki mamy okoliczne wzniesienia, takie jak Fajna Ryba czy Góra Kozłowa. Spoglądając na zachód, dostrzeżemy potężne kominy Elektrowni Bełchatów, oddalone o ponad 50 kilometrów. Gdy obrócimy wzrok na wschód, naszym oczom ukaże się sylwetka zamku w Chęcinach oraz pasma Gór Świętokrzyskich.

Jednak prawdziwa magia dzieje się przy krystalicznie czystym powietrzu. To właśnie wtedy z Bożej Woli można dostrzec zarysy najwyższych polskich gór – Tatr. Taka widoczność zdarza się rzadko, ale dla takich chwil warto tu zaglądać regularnie.

Historia ukryta w cieniu lasów i partyzanckie ścieżki

Okolice Krzemyczej Góry to nie tylko widoki, ale i fascynujące opowieści. Wieś ma korzenie sięgające dawnych majątków ziemskich w Dobromierzu, a okoliczne grunty do dziś noszą nazwę „Pańskie”. Spacerując po tutejszych lasach, natknąć się można na ślady po obozowiskach partyzanckich Armii Krajowej o nazwach Krogulec czy Żabiniec.

W lesie na północny zachód od wsi ukryta jest jeszcze jedna ciekawostka – częściowo zasypany szyb. To pozostałość po gorączkowych poszukiwaniach soli, które prowadziła Królewska Spółka Patriotyczna jeszcze w czasach rozbiorów. Historia i natura splatają się tu na każdym kroku.

Jak trafić do Bożej Woli i gdzie zostać na dłużej?

Dojście na szczyt jest wyjątkowo proste i nie wymaga górskiej kondycji. Do wyboru są dwa warianty:

Wersja dla niecierpliwych : Krótsza, ale nieco bardziej stroma ścieżka od strony zachodniej, która doprowadzi nas do wieży w niecałe 4 minuty

: Krótsza, ale nieco bardziej stroma ścieżka od strony zachodniej, która doprowadzi nas do wieży w niecałe 4 minuty Wersja spacerowa: Łagodniejsza droga od strony północnej (przy trasie Dobromierz – Góry Mokre), zajmująca około 10 minut

Dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku miasta na dłużej, Boża Wola oferuje kameralną bazę noclegową. Na miejscu działa gospodarstwo agroturystyczne z całorocznymi domkami, położonymi z dala od innych zabudowań, co gwarantuje całkowitą prywatność i spokój. To idealna baza wypadowa do pobliskich rezerwatów przyrody, takich jak Murawy Dobromierskie czy Bukowa Góra, gdzie przy odrobinie szczęścia można zaobserwować orły bieliki lub rzadkie gatunki roślin stepowych.