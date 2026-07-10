Dramatyczna noc w Jędrzejowie. Zabójstwo 29-latki i wielka obława

Tragedia w Jędrzejowie. Nie żyje młoda kobieta

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 9 lipca, około godziny 23:00 w Jędrzejowie. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie o znalezieniu nieprzytomnej, zakrwawionej kobiety na jednym z terenów zielonych w mieście. Pierwszy patrol policji, który dotarł na miejsce, natychmiast przystąpił do reanimacji. Resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuowali następnie wezwani na pomoc ratownicy medyczni.

Niestety, mimo długiej i dramatycznej walki o życie 29-latki, jej funkcji życiowych nie udało się przywrócić. Lekarz stwierdził zgon. Charakter obrażeń oraz stan, w jakim znajdowało się ciało, od samego początku nie pozostawiały złudzeń – kobieta padła ofiarą przestępstwa, a do jej śmierci bezpośrednio przyczyniły się osoby trzecie.

Natychmiastowy alarm i ogromna obława

Reakcja organów ścigania była natychmiastowa. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla całej jednostki. Skala zdarzenia wymagała jednak dodatkowego wsparcia. Na miejsce pilnie skierowano posiłki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w tym funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji (OPP).

Rozpoczęła się zmasowana obława. Koordynowane z ziemi i powietrza działania objęły kluczowe punkty miasta oraz drogi wylotowe. W akcji poszukiwawczej, obok blisko 200 policjantów, wykorzystano psy tropiące oraz nowoczesne drony, które centymetr po centymetrze sprawdzały okoliczne zarośla i trudno dostępne miejsca.

Szybkie zatrzymanie podejrzanego

Skoordynowane i zdecydowane działania przyniosły pożądany skutek jeszcze tej samej nocy. Kilka godzin po rozpoczęciu poszukiwań, około godziny 3:00 nad ranem, kryminalni namierzyli wytypowanego mężczyznę.

– Policjanci jeszcze tej samej nocy, około godziny 3 zatrzymali 19-letniego mężczyznę, podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem – informuje komisarz Damian Janus z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Choć domniemany sprawca trafił do policyjnego aresztu, praca służb na miejscu tragedii trwała przez wiele kolejnych godzin. Specjalistyczna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora drobiazgowo zabezpieczała wszelkie ślady biologiczne i rzeczowe, przesłuchiwała pierwszych świadków oraz analizowała okoliczny monitoring.

Śledczy stoją teraz przed zadaniem dokładnego odtworzenia ostatnich godzin życia 29-latki oraz ustalenia motywów, jakimi kierował się napastnik.

– Policjanci pod nadzorem prokuratury będą odtwarzali przebieg tragicznych wydarzeń, w efekcie których kobieta straciła życie – dodaje oficer prasowy.

Za zabójstwo zatrzymanemu 19-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Przebieg tego tragicznego zdarzenia jest przedmiotem intensywnego śledztwa.

To kolejne zabójstwo w powiecie Jędrzejowskim

Powiat jędrzejowski po raz drugi w ciągu niespełna miesiąca stał się areną brutalnego zabójstwa. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się po południu 19 czerwca w miejscowości Mierzawa. Agresor zaatakował nożem starsze małżeństwo w ich własnym domu – 80-latek poniósł śmierć na miejscu, a jego 76-letnia żona w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu. Sprawcą okazał się 49-letni zięć pary, a zarazem były policjant, który po zabójstwie uciekł. Służby natychmiast ruszyły w pościg. W zakrojonej na szeroką skalę obławie zaangażowano śmigłowiec oraz ponad 300 funkcjonariuszy. Podejrzany wpadł w ręce policji po blisko czterech dniach poszukiwań.

Seria morderstw w Świętokrzyskiem

To nie jedyne tak drastyczne zdarzenie w tym regionie – zaledwie kilkanaście dni później, 3 lipca, do analogicznego dramatu doszło w Borkowie. W wyniku ataku życie straciła 64-letnia kobieta. Sprawcą zbrodni okazał się jej 65-letni mąż, który przez kolejne dwa dni wymykał się organom ścigania. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, do którego w trakcie przesłuchania się przyznał.