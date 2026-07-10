Tragedia w powiecie kieleckim. Nie żyje 82-letnia kobieta

Do dramatycznego zdarzenia na drogach powiatu kieleckiego doszło w czwartek przed godziną osiemnastą. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w miejscowości Wzdół Rządowy. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec LPR.

Z wstępnych ustaleń kieleckich policjantów wynika, że 79-letnia kobieta siedząca za kierownicą forda nie zastosowała się do znaku STOP. Seniorka wjechała na skrzyżowanie i wymusiła pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącej toyocie, którą kierował 37-latek.

Siła uderzenia była na tyle duża, że jedna z pasażerek forda straciła przytomność. Reanimowaną na miejscu kobietę w stanie ciężkim zabrał do szpitala pokład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak poinformowała w piątek rano kielecka policja, życia 82-letniej pacjentki niestety nie udało się uratować. Lekarze przekazali informację o jej śmierci.

W wypadku ucierpiały także dwie inne osoby. Karetkami pogotowia do szpitala przewieziono 79-letnią kierującą fordem oraz drugą pasażerkę tego samochodu. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy biorący udział w tym zdarzeniu byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Śledczy zabezpieczyli ślady i będą teraz szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności oraz dokładny przebieg tej tragedii. Droga w miejscu zderzenia forda z toyotą była zablokowana, a ruch odbywał się wahadłowo.