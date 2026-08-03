Gwałtowna zmiana kierunku wiatru

Zgłoszenie o pożarze zboża na pniu trafiło do służb około godziny 13:00. Na miejsce natychmiast skierowano pierwsze zastępy, a jako pierwsi do działań przystąpili strażacy z OSP Czermno. Sytuacja skomplikowała się w trakcie podawania pierwszych prądów wody z powodu nagłego załamania pogody.

Około godziny 13:00 koneccy strażacy otrzymali zgłoszenie z miejscowości Czermno o pożarze zboża na pniu. Na miejsce zadysponowano zastępy strażackie z PSP i okoliczne OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki OSP Czermno, na skutek nagłej zmiany kierunku wiatru, spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki – poinformował st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Mimo że pojazd szybko zajął się ogniem, strażacy ewakuowali się w odpowiednim momencie.

Na szczęście żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. Dziś żywioł pokazał swoją nieobliczalność i siłę, ale na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych – zaznacza rzecznik świętokrzyskich strażaków.

Spłonęły 4 hektary pól

Ze względu na rozprzestrzeniający się ogień na miejsce ściągnięto dodatkowe siły z okolicznych miejscowości. Działania trwały do momentu całkowitego opanowania sytuacji.

W działaniach udział brało łącznie 14 zastępów strażackich. Pożar został już opanowany. Oprócz samochodu pożarniczego spaleniu uległo łącznie 4 hektary zbóż i nieużytków – podsumowuje st. kpt. Marcin Bajur.

Ostateczny bilans zdarzenia to zniszczony pojazd bojowy OSP Czermno oraz spalona uprawa wraz z nieużytkami. Przyczyny wybuchu pożaru są ustalane.