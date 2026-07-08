Drogowy paraliż czy konieczna zmiana? Od poniedziałku potężne zmiany w ruchu na ważnej ulicy w Kielcach!

Jak przekazuje Marcin Januchta, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, zaplanowane na poranek rozpoczęcie prac wiąże się z wprowadzeniem istotnych rozwiązań w ramach czasowej organizacji ruchu. Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa główne etapy, tak aby zminimalizować konieczność całkowitego zamykania przejazdu. Zajęcie połowy szerokości jezdni wygeneruje jednak nieuniknione utrudnienia.

Najważniejsza i najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy wprowadzenia ruchu jednokierunkowego podczas wykonywania najcięższych etapów prac. Przejazd ulicą Wrzosową będzie możliwy wyłącznie od zachodu w kierunku wschodnim, co oznacza, że pojedziemy swobodnie tylko od Alei Popiełuszki w stronę ulicy Świerkowej.

Miejski Zarząd Dróg przedstawił już dokładne ramy czasowe, w których kierowcy bezwzględnie napotkają ruch jednokierunkowy oraz zamknięcia pasów. Pierwsze utrudnienia pojawią się od środy, 15 lipca, od godziny 18:00 i potrwają do czwartku, 16 lipca, do godziny 5:00. Kolejne okno wykonawcze zaplanowano od czwartku, 16 lipca, od godziny 18:00 do piątku, 17 lipca, do godziny 5:00.

Przedstawiciele kieleckiego MZD apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Warto bacznie zwracać uwagę na nowe oznakowanie pionowe oraz, w miarę możliwości, wybierać trasy alternatywne w rejonie prowadzonych prac.