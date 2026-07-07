Lot na miotle i Madejowe Łoże! Eska Summer City w Parku Legend w Nowej Słupi

Ekipa Radia Eska zawita do Nowej Słupi w sobotę od godziny 12:00. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji, w tym różnego rodzaju warsztaty plastyczne i artystyczne. Muzyczną gwiazdą dnia będzie młoda wokalistka Wiktoria z Kielc, która porwie publiczność swoim świetnym, popowo-hip-hopowym repertuarem.

To jednak dopiero początek, bo samo miejsce gwarantuje dreszczyk emocji, jakiego nie znajdziecie nigdzie indziej.

Świętokrzyskie legendy jak... dobry thriller?

Większość z nas kojarzy Góry Świętokrzyskie z Sabatem Czarownic, ale tutejsze podania skrywają znacznie mroczniejsze sekrety. Jak przyznaje Jarosław Panek z Parku Legend, ekspozycja kompletnie zaskakuje turystów z całej Polski.

– Nasze legendy bardzo często są bardzo mroczne. Odwiedzający są nieco zdziwieni i mówią, że to trochę jak w horrorze albo dobrym thrillerze. Tu się tyle dzieje! Jest mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, są potwory, złe osoby, diabły, czarownice i potężne emocje – opowiada Jarosław Panek.

Wśród opowieści znajdziemy m.in. historię zakochanych sióstr, z których jedna truje drugą, walcząc o tego samego kawalera, czy losy bezwzględnych złoczyńców. Choć na końcu dobro zawsze wygrywa, droga do happy endu bywa krwawa i trzymająca w napięciu.

Co ciekawe, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z jakiego regionu pochodzą opowieści, które znają od dziecka. Idealnym przykładem jest legenda o Madejowym Łożu – powszechnie znana w całym kraju, a przecież narodziła się i była przekazywana z ust do ust właśnie w województwie świętokrzyskim!

Zostań bohaterem opowieści: Od piekła po lot na miotle

Park Legend w Nowej Słupi to nie jest klasyczne, nudne muzeum. Tutaj nie tylko ogląda się historię – tutaj staje się jej aktywnym uczestnikiem i bohaterem.

Nowoczesna ekspozycja łączy technologię z tradycją. Obok ekranów i rzutników, wspaniały klimat tworzą naturalne dioramy – wiernie odtworzone fragmenty prawdziwej Puszczy Świętokrzyskiej oraz zamkowych murów, których można niemal dotknąć.

Stałe atrakcje Parku Legend, które musisz zobaczyć:

Wizyta w piekle: Stań oko w oko z diabłami i zobacz na własne oczy legendarne, najeżone gwoździami Madejowe Łoże.

Lochy i historia Haliny Krępianki: Poznaj poruszającą i mroczną historię bohaterki z Sandomierza, która ginie w ponurych lochach, ratując swoje miasto przed Tatarami.

Wirtualny lot na miotle: Na sam koniec zwiedzania czeka Cię niesamowita przygoda – dzięki technologii VR możesz dosłownie przelecieć się na miotle nad Górami Świętokrzyskimi i podziwiać region z lotu ptaka.

Zaplanuj sobotę z Radiem Eska!

Szukasz pomysłu na weekend w województwie świętokrzyskim? Park Legend w Nowej Słupi to super miejsce, żeby spędzić najbliższą sobotę. Przepis na udany dzień jest prosty: dawka regionalnej historii z dreszczykiem, loty na miotle, kreatywne warsztaty i świetna muzyka od kieleckiej wokalistki Wiktorii.

Gdzie: Park Legend, Nowa Słupia

Park Legend, Nowa Słupia Kiedy: Sobota (11 lipca), start od godz. 12:00 (Patrol Eska Summer City)

Do zobaczenia na miejscu! Nie zapomnijcie polować na nasze radiowe gadżety!