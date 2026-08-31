Przed nami weekend pełen gorących rytmów! 5. urodziny Caramelo

Wiktoria Kmiecik
2026-08-31 13:26

Szkoła tańca Caramelo świętuje 5-lecie działalności. Z tej okazji w pierwszy weekend września w Kielcach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pełne tańca, warsztatów i niesamowitej energii. W dniach 4–5 września 2026 roku miłośnicy latynoskich klimatów będą mieli okazję do wspólnego świętowania w hotelu „Tęczowy Młyn”.

Uśmiechnięta kobieta i mężczyzna przy torcie z zimnymi ogniami. O urodzinach Caramelo przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Caramelo Szkoła Tańca

Główną atrakcją urodzinowego weekendu będzie obecność wybitnych instruktorów z Hiszpanii i Polski. Po raz pierwszy w Polsce wystąpią Ramon & Andrea z Madrytu, którzy podzielą się swoją wiedzą, pasją oraz unikalnym stylem. Na parkiecie nie zabraknie również najlepszych tancerzy socjalowych z całego kraju. O oprawę muzyczną i gorącą atmosferę na parkiecie zadba popularny DJ BART.

W programie warsztaty, pokazy i nocna impreza

Na uczestników czeka intensywny harmonogram pełen atrakcji przygotowanych zarówno dla osób szlifujących swoje umiejętności, jak i dla tych, którzy chcą po prostu dobrze się bawić.

Warsztaty taneczne: Odbywać się będą w godzinach 12:00–16:35. To doskonała okazja do nauki pod okiem międzynarodowych profesjonalistów.Wielka Impreza i Pokazy: Start o godzinie 21:30. W planie jest nocny parkiet socjalowy w rytmach bachaty, salsy NY oraz salsy kubańskiej, a także widowiskowe pokazy taneczne i integracyjne animacje.

4. Urodziny szkoły tańca Caramelo
Autor: Caramelo Szkoła Tańca

Wydarzenie odbędzie się w przestrzeniach Hotelu „Tęczowy Młyn” w Kielcach. Organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów tańca do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu na parkiecie.

Imprezie patronuje Radio ESKA.

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