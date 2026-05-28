Dzikie koty opanują Kielce! Wyjątkowy Dzień Dziecka we FlyParku

W tym roku FlyPark Kielce stawia na dziką przygodę. Motywem przewodnim imprezy będą wielkie, drapieżne koty, które całkowicie zdominują parkową przestrzeń. Organizatorzy zadbali o to, aby żadne dziecko nie opuściło wydarzenia z nudą na twarzy.

Przejażdżka z tygrysem i jaguarem? Tutaj to możliwe!

Największą i najbardziej wyczekiwaną atrakcją dnia będzie obecność niezwykłych gości – jaguara oraz tygrysa. Dzieci będą miały niepowtarzalną okazję, aby nie tylko zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, ale również wybrać się na ekscytującą przejażdżkę wokół parku. Na fanów niespodzianek czekać będzie także ogromna piniata w kształcie tygrysa wypełniona po brzegi łakociami oraz tradycyjna wizyta uwielbianej maskotki obiektu – Kangurka.

Oprócz dzikich kotów na uczestników czeka cała masa kreatywnych i ruchowych aktywności.

W bogatym programie wydarzenia znalazły się m.in.:

Eko warsztaty kreatywne – rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne

Pokazy wielkich baniek mydlanych – widowiskowe show na świeżym powietrzu,Dzikie metamorfozy – malowanie twarzy oraz zmywalne, drapieżne tatuaże,

Modelowanie balonów – baloniarskie zoo tworzone na życzenie dzieci,

Strefa gier i konkursów – sportowe i zręcznościowe wyzwania z atrakcyjnymi nagrodami,

Występ akrobatyczny – zapierające dech w piersiach ewolucje w wykonaniu profesjonalistów.

Oczywiście przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji gości pozostaje standardowa, flagowa strefa FlyParku, czyli dziesiątki trampolin i konstrukcji do bezpiecznego szaleństwa w powietrzu.

Informacje organizacyjne – kiedy i gdzie?

Wydarzenie ma charakter całodniowego festynu rodzinnego, dlatego organizatorzy zapraszają od samego rana, by w pełni wykorzystać przygotowane atrakcje.

Kiedy: 31 maja (niedziela)

Godziny zabawy: 10:00 – 20:00

Gdzie: FlyPark Kielce

Szukasz idealnego pomysłu na prezent z okazji Dnia Dziecka? „Świat Dzikich Kotów” we FlyParku to gwarancja niezapomnianych wspomnień, gigantycznej dawki ruchu i uśmiechu na twarzach Waszych pociech. Zapraszamy do wspólnej, dzikiej zabawy!