Dzikie koty opanują Kielce! Wyjątkowy Dzień Dziecka we FlyParku

Wiktoria Kmiecik
2026-05-28 13:24

Już w najbliższą niedzielę kielecki FlyPark zamieni się w prawdziwą dżunglę pełną energii, szalonej zabawy i niespodzianek. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka organizatorzy przygotowali całodniowy festiwal atrakcji pod hasłem „Świat Dzikich Kotów”. Na najmłodszych i całe rodziny czeka mnóstwo aktywnej rozrywki – od skoków na trampolinach po spotkanie z egzotycznymi gośćmi.

2. urodziny FlyParku w Kielcach

W tym roku FlyPark Kielce stawia na dziką przygodę. Motywem przewodnim imprezy będą wielkie, drapieżne koty, które całkowicie zdominują parkową przestrzeń. Organizatorzy zadbali o to, aby żadne dziecko nie opuściło wydarzenia z nudą na twarzy.

Przejażdżka z tygrysem i jaguarem? Tutaj to możliwe!

Największą i najbardziej wyczekiwaną atrakcją dnia będzie obecność niezwykłych gości – jaguara oraz tygrysa. Dzieci będą miały niepowtarzalną okazję, aby nie tylko zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, ale również wybrać się na ekscytującą przejażdżkę wokół parku. Na fanów niespodzianek czekać będzie także ogromna piniata w kształcie tygrysa wypełniona po brzegi łakociami oraz tradycyjna wizyta uwielbianej maskotki obiektu – Kangurka.

Oprócz dzikich kotów na uczestników czeka cała masa kreatywnych i ruchowych aktywności.

W bogatym programie wydarzenia znalazły się m.in.:

  • Eko warsztaty kreatywne – rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne
  • Pokazy wielkich baniek mydlanych – widowiskowe show na świeżym powietrzu,Dzikie metamorfozy – malowanie twarzy oraz zmywalne, drapieżne tatuaże,
  • Modelowanie balonów – baloniarskie zoo tworzone na życzenie dzieci,
  • Strefa gier i konkursów – sportowe i zręcznościowe wyzwania z atrakcyjnymi nagrodami,
  • Występ akrobatyczny – zapierające dech w piersiach ewolucje w wykonaniu profesjonalistów.

Oczywiście przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji gości pozostaje standardowa, flagowa strefa FlyParku, czyli dziesiątki trampolin i konstrukcji do bezpiecznego szaleństwa w powietrzu.

Informacje organizacyjne – kiedy i gdzie?

Wydarzenie ma charakter całodniowego festynu rodzinnego, dlatego organizatorzy zapraszają od samego rana, by w pełni wykorzystać przygotowane atrakcje.

  • Kiedy: 31 maja (niedziela)
  • Godziny zabawy: 10:00 – 20:00
  • Gdzie: FlyPark Kielce

Szukasz idealnego pomysłu na prezent z okazji Dnia Dziecka? „Świat Dzikich Kotów” we FlyParku to gwarancja niezapomnianych wspomnień, gigantycznej dawki ruchu i uśmiechu na twarzach Waszych pociech. Zapraszamy do wspólnej, dzikiej zabawy!

Dzień Dziecka we Fly Parku

