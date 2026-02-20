„Ekonomik” wkracza w XXI wiek. Nowoczesny hotel i restauracja powstają przy Langiewicza

Kluczowym elementem nowej inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego obiektu dydaktycznego. Znajdzie się w nim hotel wraz z zapleczem gastronomicznym i restauracyjnym oraz pomieszczenia administracyjne. Taka infrastruktura pozwoli uczniom na naukę zawodu w warunkach identycznych z tymi, które spotkają w przyszłej pracy.

- Młodzież zyska fantastyczny ośrodek do nauki praktycznej zawodu. (...) Taki obiekt pozwoli tej szkole działać na miarę XXI wieku – podkreśla Tomasz Porębski, wiceprezydent Kielc.

Zima nie zatrzymała budowy

Choć tegoroczna zima dała się we znaki, wykonawca kontynuuje kluczowe etapy prac. Obecnie wykonywane są fundamenty budynku. Władze liczą na utrzymanie dotychczasowej dynamiki działań, aby obiekt mógł zostać oddany do użytku zgodnie z planem.

- Pomimo tych minusowych temperatur, wykonawca realizuje prace związane z fundamentami. (...) Liczymy na to, że ta dynamika działań inwestycyjnych będzie duża i że wykonawca, zgodnie z podpisaną umową, w czasie się wyrobi - mówił wiceprezydent.

Inwestycja przy ZSE odbija się szerokim echem w środowisku samorządowym. Projekt jest tematem rozmów m.in. w ramach Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Przedstawiciele innych ośrodków miejskich z niecierpliwością czekają na finał prac.

- Jesteśmy dumni, bo też rozmawiamy z innymi samorządowcami z innych polskich miast i robi to na nich ogromne wrażenie - dodaje.

Kiedy otwarcie?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, budynek będzie gotowy już w przyszłym roku. Wtedy też pierwsi uczniowie i goście będą mogli skorzystać z nowoczesnych wnętrz, które mają znacząco podnieść prestiż i jakość kształcenia w kieleckim „Ekonomiku”.

Miasto pozyskało na to zadanie 16,8 mln zł dofinansowania unijnego. Całkowita wartość projektu to 29,2 mln zł. To jedna z największych inwestycji w edukację zawodową w Kielcach w ostatnich latach.