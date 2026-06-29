ESKA Summer City w Skarżysku i Piekoszowie. Zobacz zdjęcia!

Upalna sobota nie przeszkodziła mieszkańcom naszego regionu korzystać z organizowanych imprez w ich miejscowościach.

ESC na Dniu Skarżyska

Na Dniu Skarżyska-Kamiennej nie brakowało atrakcji muzycznych, czy gastronomicznych. Czy to mały, czy duży mógł spędzić tam świetnie czas. Podczas tego wydarzenia nasz letni patrol ESKI Summer City rozkręcał imprezę na scenie oraz poza nią, w swojej pomarańczowej strefie. Chętnych do kręcenia kołem fortuny nie brakowało, co możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Konkursy, zabawy, wesołe miasteczko... MEGAMOC w Piekoszowie!

W minioną sobotę ekipa RADIA ESKA odwiedziła również Piekoszów, gdzie organizowana była MEGAMOC. To było niesamowite wydarzenie, wypełnione występami lokalnych artystów oraz gorącą atmosferą. Nie zabrakło wesołego miasteczka, które tętniło życiem niemalże w każdej chwili. Dlatego nie mogło nas tam zabraknąć! Witaliśmy się z Wami ze sceny, robiliśmy wspólne fotki oraz konkursy z eskowymi nagrodami!

Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego dnia!