Plebiscyt o Dziką Różę 2026 rozstrzygnięty! Znamy zwycięzców. Redakcja Radia Eska doceniła odważny głos

Kielecki maraton teatralny, podczas którego widzowie mogli nadrobić wszystkie premierowe zaległości mijającego sezonu, oficjalnie dobiegł końca. Sezon upływający pod wymownym hasłem „Spokojnie, to tylko awaria” obfitował w trudne momenty, zawirowania wokół dyrekcji oraz dyskusje o przyszłości sceny. Mimo to publiczność dopisała frekwencją, a zwieńczeniem tego wymagającego roku była uroczysta gala finałowa, którą uświetnił koncert Moniki Borzym.

Dzika Róża 2026: Jaki spektakl i który aktor wygrali plebiscyt?

Głosowanie widzów – zarówno to tradycyjne, za pomocą urny, jak i internetowe – wyłoniło tegorocznych laureatów. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie legendarne statuetki trafiły w ręce twórców, którzy w ostatnich miesiącach najbardziej poruszyli kielecką publiczność.

Najlepszym Spektaklem ogłoszono głośny „Potok. Ćwiczenia ze wspólnoty” w reżyserii Wiktora Rubina. Tytuł Najlepszej Aktorki wywalczyła Anna Antoniewicz, z kolei statuetka dla Najlepszego Aktora powędrowała do rąk Dawida Żłobińskiego.

Wyjątkowa nagroda od redakcji Radia Eska Kielce. Dagna Dywicka uhonorowana!

Ten wieczór był szczególny także dla naszej redakcji. Z uwagą śledziliśmy nie tylko to, co działo się na deskach Teatru Żeromskiego, ale również losy całej instytucji. Dlatego postanowiliśmy przyznać własne, redakcyjne wyróżnienie.

Nagroda Radia Eska i Eska2 Kielce trafiła do Dagny Dywickiej. Aktorka została doceniona za swoje wspaniałe, wyraziste role w mijającym sezonie, ale przede wszystkim – za ogromną odwagę. Dagna Dywicka dała się poznać jako silny i bezkompromisowy głos zespołu w chwilach, gdy kielecki teatr przechodził przez niezwykle ciężkie momenty i kryzysy wizerunkowe. Ta nagroda to wyraz ogromnego szacunku dla jej talentu i niezłomnej postawy.

Deszcz nagród w Teatrze Żeromskiego. Laureaci nagród instytucjonalnych

Tradycją Plebiscytu o Dziką Różę jest to, że oprócz głosów publiczności i wyróżnień medialnych, swoich faworytów wskazują również lokalne władze, instytucje kulturalne oraz stowarzyszenia. W tym roku nagrody instytucjonalne idealnie pokryły się z werdyktem widzów, potwierdzając genialny sezon w wykonaniu tegorocznych laureatów.

Nagroda Prezydent Miasta Kielce Agaty Wojdy trafiła w ręce Anny Antoniewicz za jej przejmującą i magnetyczną kreację w spektaklu „Potok. Ćwiczenia ze wspólnoty”. Z kolei Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego powędrowała do Dawida Żłobińskiego, pieczętując jego fantastyczny sezon na kieleckiej scenie. Swoje wyróżnienia przyznali również Wojewoda Świętokrzyski oraz Towarzystwo Przyjaciół Teatru, doceniając kieleckich aktorów za wkład w rozwój kulturalny regionu w tym niezwykle wymagającym artystycznie roku.

Wraz z wręczeniem Dzikich Róż kielecki teatr oficjalnie zamknął kurtynę nad sezonem 2025/2026. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!