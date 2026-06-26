Eska Summer City wjeżdża do Skarżyska-Kamiennej! Świętujemy Dni Miasta 2026

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Organizatorzy zadbali o to, by program obfitował w atrakcje dla każdego – od najmłodszych po miłośników dobrego jedzenia i mocnych muzycznych brzmień. Całą imprezę poprowadzi niezawodny Michał Maruszak.

Lokalne talenty i muzyczne gwiazdy wieczoru

Świętowanie rozpocznie się od prezentacji wokalnych lokalnych artystów. Na scenie zaprezentują się utalentowani podopieczni Studia Teatralnego Moniki Wójtowicz, a także podopieczni Małgorzaty Skuzy oraz Patrycji Zarychty. Swoje niezwykłe umiejętności pokaże również Szkoła Tańca Just Dance, a solowe występy Karola Stępnia oraz Julii Wiśnios z pewnością dostarczą publiczności wielu wzruszeń i pozytywnej energii.

Prawdziwa eksplozja emocji czeka nas jednak wieczorem, kiedy scenę przejmą gwiazdy wielkiego formatu. Jako pierwsza hipnotyzującym głosem publiczność czarować będzie Ania Karwan. Tuż po niej sceną zawładnie rockowa energia, a to za sprawą zespołu Ørganek, który zagwarantuje mocne i niezapomniane uderzenie na finał Dni Miasta!

Mnóstwo dodatkowych atrakcji dla całej rodziny

Muzyka to nie wszystko! Przez cały czas trwania imprezy na uczestników czekać będą wyjątkowe strefy tematyczne:

Street Food Polska Festival – prawdziwa gratka dla smakoszy, gdzie spróbować będzie można pyszności z różnych zakątków świata;

Bezpłatna strefa dla dzieci – dmuchańce, gry i zabawy, które zapewnią masę radości najmłodszym uczestnikom;

Stoiska handlowe i wystawiennicze – idealna okazja do wsparcia lokalnych wystawców i zakupu unikalnych pamiątek;

Konkursy z Radiem ESKA – nasz patrol Eska Summer City przygotował dla Was masę konkursów z genialnymi nagrodami! Szukajcie naszej charakterystycznej ekipy pod sceną i na terenie Placu Staffa.

Podsumowanie wydarzenia:

📅 Data: 27 czerwca 2026 r.📍 Miejsce: Skarżysko-Kamienna, Plac Staffa🕓 Start: godzina 16:00🎟️ Wstęp: Wolny!