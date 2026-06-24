Służby łączą siły. Świętokrzyskie gotowe na bezpieczne wakacje

Służby skupią się przede wszystkim na miejscach grupowego wypoczynku dzieci, akwenach wodnych oraz bezpieczeństwie na drogach.

Kuratorium ostrzega: Wypoczynek musi być zgłoszony

Świętokrzyski kurator oświaty, Piotr Łojek, przypomniał o kluczowym obowiązku organizatorów letnich wyjazdów. Każda forma zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży musi legalnie działać w oparciu o zgłoszenie do kuratorium oświaty.

– Takie miejsca wypoczynku w naszym województwie kontrolujemy w sposób planowy. Apeluję do rodziców, aby wszelkie wątpliwości co do ich organizacji zgłaszać do kuratorium. Wtedy podejmiemy stosowne działania – zaznaczył Piotr Łojek.

Policja na wodzie i "dzikich" plażach

Mundurowi już od połowy czerwca są obecni w najpopularniejszych kurortach regionu. Stałe patrole pojawiły się m.in. przy zbiornikach w Chańczy, Cedzynie oraz Sielpi.

Jak informuje zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Tomasz Jarosz, mundurowi kontrolują nie tylko lustro wody i oficjalne kąpieliska, ale będą też regularnie sprawdzać tzw. "dzikie plaże", gdzie ryzyko tragedii jest największe. Policja apeluje do młodzieży i rodziców o absolutną odpowiedzialność podczas wypoczynku nad wodą.

Strażacy zabezpieczają obozy harcerskie

Pod szczególną opieką Państwowej Straży Pożarnej znajdą się obozy harcerskie, których w ubiegłym roku na terenie województwa zorganizowano aż 44. Strażacy nie zamierzają czekać na sytuacje kryzysowe.

Ćwiczenia w terenie: Służby już teraz rozpoznają drogi dojazdowe do leśnych obozowisk.

Próbne ewakuacje: Przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem młodzieży.

Prewencja pogodowa: Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marcin Charuba przypomniał, że w ubiegłym roku z powodu niepokojących prognoz pogody strażacy musieli przeprowadzić aż 25 prewencyjnych ewakuacji obozów.

Uwaga na drogach, rowerach i hulajnogach

Bezpieczne wakacje to także porządek na trasach wyjazdowych. Policja zapowiada wzmożone kontrole kierowców – sprawdzana będzie prędkość, stan trzeźwości oraz sposób przewożenia dzieci.

Służby kierują również specjalny apel do młodych cyklistów oraz użytkowników popularnych hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozwagę na chodnikach oraz ścieżkach rowerowych.