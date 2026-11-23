Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór do dziesiątej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. To wyjątkowa inicjatywa skierowana do zdolnych, aktywnych i pełnych pomysłów uczniów z całej Polski w wieku od 9 do 14 lat.

Tegoroczna rekrutacja potrwa do 30 listopada 2026 roku. Spośród zgłoszonych kandydatów wyłonionych zostanie 12 młodych osób, które przez kolejnych 12 miesięcy będą miały okazję współtworzyć kierunki rozwoju Europejskiego Centrum Bajki. Członkowie Rady zyskają możliwość wyrażania opinii i przedstawiania własnych pomysłów dotyczących działań instytucji.

Kandydaci powinni wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce – wymagana jest średnia ocen co najmniej 4,5 – a także szczególnymi osiągnięciami, zainteresowaniami i aktywnością. Europejskie Centrum Bajki zaprasza również do zgłaszania uczniów szkół Montessori i Waldorfskich. W ich przypadku najważniejsze będą opisane zainteresowania i uzdolnienia.

Aby zgłosić kandydata, należy przygotować informację o średniej ocen, szczególnych osiągnięciach i zainteresowaniach oraz dołączyć skan ostatniego świadectwa i zdobytych dyplomów. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] .

Udział w Dziecięcej Radzie Programowej jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Bajki.

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman, tel. 504 532 429.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2026 r.