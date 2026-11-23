Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Ogólny stan powietrza w mieście jest dzisiaj bardzo dobry, chociaż na stacji przy ul. Targowej wskaźnik ogólny oceniono jako dobry (przy czym sam pomiar pyłu PM10 otrzymał tam najwyższą ocenę bardzo dobrą). Na pozostałych punktach pomiarowych w Kielcach parametry wskazują pełną czystość atmosfery.

Listopadowy podmuch wiatru i brak zjawiska przykrywającego miasto chmurą spalin sprawiają, że dym z domowych kominów i rur wydechowych jest na bieżąco rozpraszany. Dzięki temu nie grozi nam kumulacja szkodliwych pyłów tuż przy ziemi. To idealna okazja do dokładnego przewietrzenia mieszkań oraz aktywności na zewnątrz. Mimo że odczuwalna temperatura jest ujemna, warto ubrać się ciepło i skorzystać z doskonałych warunków do spaceru.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Polskie normy bezpieczeństwa określają dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, z kolei dla pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustala normę w ujęciu rocznym (20 µg/m³). Aby jeszcze dokładniej ocenić stężenie drobin PM2.5 w ciągu jednego dnia, warto odnieść się do zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które wynosi 15 µg/m³ na dobę.

Oto szczegółowe wyniki ze stacji pomiarowych w Kielcach zarejestrowane o godzinie 08:00:

Kielce, ul. Targowa (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 14,3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 10,8 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 14,3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 10,8 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako dobry. Kielce, ul. Warszawska 108 (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 13,2 µg/m³, PM2.5 wynosi 10,7 µg/m³. Ogólny indeks stacji to bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 13,2 µg/m³, PM2.5 wynosi 10,7 µg/m³. Ogólny indeks stacji to bardzo dobry. Kielce, ul. Jurajska (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 12,3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Na tej stacji mierzono tylko poziom pyłu PM10.

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 kształtują się w przedziale od około 24,6% do 28,6% dopuszczalnej normy dobowej, co oznacza wyniki daleko poniżej progu ostrzegawczego. Z kolei drobniejszy pył PM2.5 osiąga najwyżej 10,8 µg/m³, mieszcząc się z zapasem w dobowej wytycznej WHO. Atmosfera w całym mieście pozostaje bezpieczna dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu toksyczna mgła powstała z połączenia wilgoci oraz zanieczyszczeń. Tworzy się w momentach, gdy drobne cząsteczki brudu wypuszczane z domowych pieców i spalin samochodowych gromadzą się blisko ziemi. Taki zanieczyszczony pył podrażnia oczy i układ oddechowy. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby mądrze dbać o swoje zdrowie.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie