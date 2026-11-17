Przez ponad rok mieszkańcy Kielc żyli w strachu, alarmując, że mężczyzna odpowiadający z wolnej stopy pojawia się w pobliżu placów zabaw. We wtorek, 17 listopada, sprawa znalazła wreszcie swój prawomocny finał, choć na sali sądowej zabrakło samego głównego zainteresowanego.

Apelacja rozstrzygnięta za zamkniętymi drzwiami

We wtorek, 17 listopada, przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł finałowy wyrok w procesie odwoławczym Wiktora M. Sąd utrzymał w mocy karę 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 7-letni zakaz pracy z dziećmi. Oskarżony został również obciążony kosztami procesu w kwocie 420 złotych.

Na rozprawie nie pojawił się sam oskarżony. W sali sądowej obecni byli natomiast matka pokrzywdzonej nastolatki oraz ojciec Wiktora M. Na podstawie artykułu 364 paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego sąd zdecydował o wyłączeniu jawności uzasadnienia wyroku. Orzeczenie jest prawomocne – stronom przysługuje jedynie nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji do Sądu Najwyższego.

Matka poszkodowanej: „Wyrok rażąco za niski, ale będą dwa lata spokoju”

Tuż po wyjściu z sali rozpraw matka zaatakowanej dziewczynki nie ukrywała emocji. Choć cieszy się z prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, uważa wymierzoną karę za niewspółmiernie niską do wagi czynów. Przez minione miesiące rodzina żyła w ciągłym strachu, m.in. ze względu na sygnały, że mężczyzna przebywający dotąd na wolności bywa w pobliżu placów zabaw.

– Czuję się częściowo usatysfakcjonowana. Wiadomo, że jestem zadowolona z wyroku, jaki zapadł, i tak uważam, że to jest dużo za niski wyrok. I rażąco za niski, jak na coś, czego próbował się dopuścić oskarżony. No i czego się dopuścił, typu posiadanie dziecięcej pornografii, to zostało już mu dawno udowodnione – skomentowała kobieta w rozmowie z Radiem Eska.

Zapytana o to, czy wyrok przyniesie rodzinie upragnione ukojenie, odpowiedziała:

– Na pewno, na pewno dwa lata będzie świętego spokoju, a co później to czas pokaże.

Atak w biały dzień i tysiące zabezpieczonych plików

Przypomnijmy, że sprawa wstrząsnęła Kielcami w lipcu ubiegłego roku. W samym środku dnia, w tłumie spacerowiczów na rezerwacie Kadzielnia, Wiktor M. podszedł do nastolatki i próbował ją skrzywdzić, nagrywając całe zdarzenie telefonem.

Podczas przeszukania jego mieszkania śledczy odkryli na nośnikach blisko 2 tysiące plików z dziecięcą pornografią oraz treściami zoofilskimi. Przez ostatni rok poszkodowana dziewczynka zmagała się z ogromną traumą, bojąc się samodzielnie wracać do domu. Teraz, po decyzji sądu drugiej instancji, skazany ostatecznie trafi za kraty.