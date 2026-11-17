Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, około godziny 5:50 rano na trasie łączącej Łagów ze Złotą Wodą w powiecie kieleckim. Na drodze krajowej nr 74 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Peugeot z ciężarowym renault z naczepą.

Zjechał na przeciwległy pas. Kierowca ciężarówki próbował uciekać na pobocze

Z ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wypadku wynika, że 24-letni kierowca ciężarowego Renault jechał od strony Łagowa w kierunku Złotej Wody. Mężczyzna był trzeźwy.

Sytuacja na drodze zmieniła się, gdy zza pojazdów wymijających się na przeciwnym pasie ruchu bezpośrednio przed ciężarówkę wjechał osobowy Peugeot. 24-latek natychmiast zareagował, próbując zapobiec zderzeniu

"Kierujący ciężarówką podjął manewr obronny i zjechał na prawe pobocze. Jednak pomimo tego doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego z pojazdem ciężarowym. Niestety na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna kierujący pojazdem Peugeot poniósł śmierć na miejscu – relacjonuje starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Policja ustala tożsamość ofiary. Droga zablokowana w obu kierunkach

Na miejsce tragedii skierowano sześć zastępów straży pożarnej oraz policję. Kierowca peugeota poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

– Z naszych pierwszych ustaleń wynika, że Peugeot zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Zginął człowiek podróżujący autem osobowym – potwierdza st. asp. Jacek Borek z kieleckiej policji.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciel kieleckiej komendy precyzuje dalsze działania służb:

– Obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia zmierzające nie tylko do ustalenia dokładnych okoliczności wypadku, jak i tożsamości ofiary z pojazdu osobowego. Droga krajowa 74 na miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana – dodaje policjant.

Ruch na drodze krajowej nr 74 został wstrzymany w obu kierunkach. Policjanci kierują ruchem i wyznaczyli objazdy dla kierowców.

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Policja wyznaczyła objazdy

Od Woli Jachowej DW753 w kierunku Milanowska Wólka następnie DW756 w kierunku Łagowa. Analogicznie w stronę przeciwną. Przewidywany czas utrudnień to 6 godzin

To nie jedyne zdarzenia tego poranka. Do kolejnych doszło w Nowinach, Chmielniku i Brześciu.