Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Kielcach

Jakość powietrza w naszym mieście jest dziś bardzo dobra na stacjach przy ul. Targowej i ul. Warszawskiej oraz dobra przy ul. Jurajskiej. Wilgotna jesienna aura, przelotne opady deszczu oraz podmuchy wiatru sprawiają, że dym z domowych pieców i spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz są szybko rozpraszane. Dzięki temu atmosfera nad Kielcami pozostaje rześka i czysta.

Taka sytuacja meteorologiczna stwarza znakomite warunki do codziennych aktywności na zewnątrz. Bez przeszkód można planować dłuższe spacery z dziećmi, bieganie czy jazdę na rowerze. Warto wykorzystać ten dzień także na wietrzenie domów i mieszkań, ponieważ powietrze, które wpadnie przez okna, jest świeże i wolne od szkodliwych cząsteczek brudu.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Pomiary jakości powietrza wykonuje się w odniesieniu do oficjalnych norm bezpieczeństwa. Dopuszczalny poziom dobowy dla pyłu PM10 (większych cząstek dymu i kurzu) wynosi według GIOŚ 50 µg/m³. W przypadku drobniejszych pyłów PM2.5, które mogą wnikać głęboko do układu oddechowego, oficjalna norma roczna GIOŚ to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby bezpieczny poziom dobowy nie przekraczał 15 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie dzisiejszych pomiarów ze stacji w Kielcach:

Kielce, ul. Targowa (pomiar z godziny 09:00) – PM10: 17.9 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 9.8 µg/m³.

(pomiar z godziny 09:00) – PM10: 17.9 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 9.8 µg/m³. Kielce, ul. Warszawska 108 (pomiar z godziny 09:00) – PM10: 17.4 µg/m³, PM2.5: 10.8 µg/m³ (indeks stacji: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 09:00) – PM10: 17.4 µg/m³, PM2.5: 10.8 µg/m³ (indeks stacji: bardzo dobry). Kielce, ul. Jurajska (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 13.3 µg/m³ (indeks: dobry; na tej stacji mierzony jest wyłącznie pył PM10).

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 w Kielcach mieszczą się w granicach 13.3–17.9 µg/m³, co stanowi zaledwie 27–36% dopuszczalnej normy dobowej. Również stężenia pyłu PM2.5 (od 9.8 do 10.8 µg/m³) pozostają na bardzo niskim poziomie, mieszcząc się z zapasem w dobowych zaleceniach WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nienaturalna, toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z przydomowych kominów i spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas bezwietrznych i mroźnych dni, kiedy ciepłe powietrze wyżej działa jak niewidzialna pokrywka, blokując dym tuż przy ziemi. Zawarte w nim drobne cząsteczki brudu wnikają do naszych płuc i mogą wywoływać podrażnienia dróg oddechowych.

Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening, spacer czy zabawę z dziećmi, aby mieć pewność, że przebywanie na zewnątrz jest w pełni bezpieczne dla zdrowia Twojego i Twojej rodziny.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie