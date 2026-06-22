Finał obławy na Dariusza R. Został ujęty zaledwie kilkaset metrów od miejsca tragedii. "To trwało sekundy!"

Tragiczne wydarzenia w Mierzawie. 80-latek zginął, jego żona w ciężkim stanie

Dramatyczne sceny rozegrały się w zeszły piątek, w godzinach popołudniowych w miejscowości Mierzawa na terenie powiatu jędrzejowskiego. Z informacji zgromadzonych przez organy ścigania wynika, że były funkcjonariusz prewencji rzucił się z ostrym narzędziem na rodziców swojej żony. Starszy z poszkodowanych, 80-letni ojciec, nie przeżył tego ataku, natomiast jego 76-letnia partnerka walczy o życie w placówce medycznej. Po tym incydencie agresor zbiegł z miejsca zbrodni, co zainicjowało jedną z najszerzej zakrojonych akcji pościgowych na tym obszarze.

Działania prokuratury nabrały tempa praktycznie od razu. W trakcie weekendu 49-letniemu Dariuszowi R. postawiono zarzuty morderstwa teścia, a także usiłowania pozbawienia życia teściowej, w wyniku czego doznała ona poważnych obrażeń. Wdrożono poszukiwania listem gończym, a odpowiedni wniosek o tymczasowe odizolowanie go od społeczeństwa trafił do sądu. Byłemu policjantowi grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Czterodniowe poszukiwania. Setki funkcjonariuszy w terenie

Od minionego piątku trwała niezwykle intensywna akcja poszukiwawcza za 49-latkiem. W działania zaangażowano około 100 przedstawicieli różnych służb – od lokalnych po wojewódzkie struktury policji, wspartych przez przewodników psów tropiących i jednostki kontrterrorystyczne. Przez całą dobę funkcjonariusze skrupulatnie przeszukiwali obszar w pobliżu miejscowości Mierzawa.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. insp. Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w poniedziałek 22 czerwca poszukiwany mężczyzna wpadł w ręce stróżów prawa na terenie powiatu jędrzejowskiego.

Świętokrzyska policja kontynuuje działania śledcze

Zwieńczenie poszukiwań. Zatrzymanie zbiega odbyło się w poniedziałek około południa, gdy 49-latek pojawił się blisko zabudowań swojego miejsca zamieszkania. Reakcja policjantów była natychmiastowa i skuteczna.

Dziennikarka „Super Expressu” obserwowała te wydarzenia z najbliższej odległości.

Jak relacjonowała, akcja potoczyła się niezwykle szybko. Zauważyła, że zbieg nie miał jakiejkolwiek możliwości ucieczki przed interweniującymi służbami.

Zatrzymanego obezwładniono i przewieziono do aresztu, gdzie trwają kolejne kroki prawne w tej bulwersującej sprawie.

Jakie będą następne kroki w tej sprawie?

Obecnie organy ścigania dokładnie sprawdzają wszystkie dowody i przepytują osoby, które mogły coś widzieć, by zabezpieczyć niezbędne ślady. Wydaje się, że umieszczenie 49-latka w tymczasowym areszcie jest już tylko kwestią procedur. Te dramatyczne wydarzenia zszokowały społeczność Mierzawy, która przyznaje, że odzyskała spokój dopiero w momencie ujęcia podejrzanego.

Zdjęcia z zatrzymania Dariusza R. możecie obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

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