Trwa obława po zabójstwie w Mierzawie. Nie żyje 80-letni mężczyzna, jego żona trafiła do szpitala

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-06-19 19:32

W piątek (19.06) w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim doszło do tragicznego zdarzenia. Życie stracił 80-letni mężczyzna, natomiast jego 76-letnia żona została przewieziona do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne poszukiwania. W związku z sytuacją komendant powiatowy policji w Jędrzejowie zarządził alarm dla funkcjonariuszy jednostki.

Radiowóz policyjny stojący w lesie podczas obławy na sprawcę zabójstwa w Mierzawie, w tle widać sosny i funkcjonariusza. Więcej o tragicznych wydarzeniach można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Policja/ Materiały prasowe Tragedia w Mierzawie. Jedna osoba zginęła, druga została ranna, napastnik uciekł. Trwa policyjna obława

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 19 czerwca po godzinie 16:00 w Mierzawie w gminie Wodzisław na terenie powiatu jędrzejowskiego. Według wstępnych ustaleń śledczych 49-letni mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna, mimo podjętej reanimacji, zmarł na miejscu, natomiast jego 76-letnia żona została przewieziona do szpitala. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant  policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Na miejscu trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia, a także prowadzą intensywne działania zmierzające do sprawcy - powiedziała nam starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

W działania poszukiwawcze zaangażowano również funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz przewodników z psami służbowymi. Policja nieustannie prowadzi obławę na sprawcę.

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