Trwa obława po zabójstwie w Mierzawie. Nie żyje 80-letni mężczyzna, jego żona trafiła do szpitala

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 19 czerwca po godzinie 16:00 w Mierzawie w gminie Wodzisław na terenie powiatu jędrzejowskiego. Według wstępnych ustaleń śledczych 49-letni mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna, mimo podjętej reanimacji, zmarł na miejscu, natomiast jego 76-letnia żona została przewieziona do szpitala. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Na miejscu trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia, a także prowadzą intensywne działania zmierzające do sprawcy - powiedziała nam starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

W działania poszukiwawcze zaangażowano również funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz przewodników z psami służbowymi. Policja nieustannie prowadzi obławę na sprawcę.