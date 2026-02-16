FlyPark zamieni się w pikselowy świat! 2 urodziny parku rozrywki

Wiktoria Kmiecik
2026-02-16 9:30

Wasze dzieci uwielbiają Minecrafta? Jeśli tak, to tego dnia musicie tam być! Już 21 lutego FlyPark przy ulicy Skrajnej będzie obchodził swoje 2 urodziny. Jak możecie się spodziewać, tego dnia będzie czekać na Was moc atrakcji, a miejscówka zamieni się w pikselowy świat.

FlyPark w Kielcach

i

Autor: FlyPark Kielce/ Facebook

Zapraszamy na niesamowite wydarzenie w klimacie Minecrafta, które dostarczy emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 2 urodziny FlyParku odbędą się w najbliższą sobotę, od godziny 10:00 aż do 21:00!

Program 2 urodzin FlyParku

Program pęka w szwach od atrakcji, które sprawią, że poczujecie się jak wewnątrz pikselowego świata:

  • Muzyczne uderzenie: O najlepszą atmosferę zadba profesjonalny DJ.
  • Wielkie wyzwania: Weź udział w animacjach i konkursie na najlepszy strój inspirowany grami – nagrody czekają na najbardziej kreatywnych!
  • Pamiątki z innego wymiaru: Uwiecznij chwile na Kamerze 360 z pikselowymi rekwizytami (miecze, okulary, joysticki XXL) i zrób sobie zdjęcie z maskotką Steve’a.
  • Słodkie świętowanie: Nie zabraknie ogromnego tortu urodzinowego oraz gigantycznej piniaty pełnej niespodzianek.
  • Odrobina blasku: Dla każdego chętnego przygotowane będzie stoisko z tatuażami brokatowymi.

Nie zapomnijcie o przebraniu! To idealna okazja, by wskoczyć w kostium ulubionej postaci i zgarnąć wyjątkowe nagrody.

Wydarzeniu patronuje Radio Eska, także będziemy tam też my! Do zobaczenia na Skrajnej! 

