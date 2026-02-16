FlyPark zamieni się w pikselowy świat! 2 urodziny parku rozrywki

Zapraszamy na niesamowite wydarzenie w klimacie Minecrafta, które dostarczy emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 2 urodziny FlyParku odbędą się w najbliższą sobotę, od godziny 10:00 aż do 21:00!

Program 2 urodzin FlyParku

Program pęka w szwach od atrakcji, które sprawią, że poczujecie się jak wewnątrz pikselowego świata:

Muzyczne uderzenie: O najlepszą atmosferę zadba profesjonalny DJ.

Wielkie wyzwania: Weź udział w animacjach i konkursie na najlepszy strój inspirowany grami – nagrody czekają na najbardziej kreatywnych!

Pamiątki z innego wymiaru: Uwiecznij chwile na Kamerze 360 z pikselowymi rekwizytami (miecze, okulary, joysticki XXL) i zrób sobie zdjęcie z maskotką Steve’a.

Słodkie świętowanie: Nie zabraknie ogromnego tortu urodzinowego oraz gigantycznej piniaty pełnej niespodzianek.

Odrobina blasku: Dla każdego chętnego przygotowane będzie stoisko z tatuażami brokatowymi.

Nie zapomnijcie o przebraniu! To idealna okazja, by wskoczyć w kostium ulubionej postaci i zgarnąć wyjątkowe nagrody.

Wydarzeniu patronuje Radio Eska, także będziemy tam też my! Do zobaczenia na Skrajnej!