FlyPark zamieni się w pikselowy świat! 2 urodziny parku rozrywki

Zapraszamy na niesamowite wydarzenie w klimacie Minecrafta, które dostarczy emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 2 urodziny FlyParku odbędą się w najbliższą sobotę, od godziny 10:00 aż do 21:00!
Program 2 urodzin FlyParku
Program pęka w szwach od atrakcji, które sprawią, że poczujecie się jak wewnątrz pikselowego świata:
- Muzyczne uderzenie: O najlepszą atmosferę zadba profesjonalny DJ.
- Wielkie wyzwania: Weź udział w animacjach i konkursie na najlepszy strój inspirowany grami – nagrody czekają na najbardziej kreatywnych!
- Pamiątki z innego wymiaru: Uwiecznij chwile na Kamerze 360 z pikselowymi rekwizytami (miecze, okulary, joysticki XXL) i zrób sobie zdjęcie z maskotką Steve’a.
- Słodkie świętowanie: Nie zabraknie ogromnego tortu urodzinowego oraz gigantycznej piniaty pełnej niespodzianek.
- Odrobina blasku: Dla każdego chętnego przygotowane będzie stoisko z tatuażami brokatowymi.
Nie zapomnijcie o przebraniu! To idealna okazja, by wskoczyć w kostium ulubionej postaci i zgarnąć wyjątkowe nagrody.
Wydarzeniu patronuje Radio Eska, także będziemy tam też my! Do zobaczenia na Skrajnej!