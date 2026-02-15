Pożar budynku Narodowego Banku w Kielcach! Paliła się elewacja

W sobotni wieczór, około godziny 22:20, Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o ogniu na elewacji budynku Narodowego Banku Polskiego przy ul. Warszawskiej w Kielcach. Płomienie widoczne na zewnętrznej ścianie obiektu wywołały spore zaniepokojenie wśród przechodniów.

Do akcji natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy sprawnie opanowali pożar, zapobiegając przedostaniu się ognia do wnętrza placówki. Aby całkowicie wyeliminować zagrożenie, strażacy musieli zdemontować fragmenty paneli elewacyjnych i dokładnie sprawdzić konstrukcję pod kątem ukrytych zarzewi ognia.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja została szybko opanowana. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia oraz szacowanie strat materialnych na fasadzie budynku.