Wypadek w Łagowie. 11-miesięczne niemowlę i kobieta w szpitalu

Do wypadku doszło przed godziną 3:00 nad ranem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochodem osobowym podróżowały trzy osoby. Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mógł on zasnąć za kierownicą.

W wyniku zdarzenia ucierpieli pasażerowie pojazdu. 30-letnia kobieta oraz 11-miesięczne niemowlę zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitala, gdzie przechodzą badania. Na ten moment nie podano szczegółowych informacji na temat ich stanu zdrowia.

Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe oraz policja, która zabezpieczyła ślady i zajmuje się ustalaniem dokładnego przebiegu oraz przyczyn tego wypadku. 32-letni kierowca był trzeźwy.