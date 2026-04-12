To tutaj historia sprzed tysięcy lat przeplata się z dziką naturą, a krótkie dystanse między atrakcjami pozwalają na pełen relaks bez konieczności spędzania wielu godzin w samochodzie. Wybierając ten kierunek, stawiasz na autentyczność, gościnność i ceny, które nie przyprawiają o zawrót głowy. Majówka w Świętokrzyskiem to propozycja dla tych, którzy chcą wrócić z urlopu naprawdę wypoczęci.

Dlaczego Świętokrzyskie na majówkę?

Różnorodność w pigułce : Od postindustrialnych kamieniołomów po barokowe perły architektury.

: Od postindustrialnych kamieniołomów po barokowe perły architektury. Dostępność : Region leży w połowie drogi między Warszawą a Krakowem, co ułatwia szybki dojazd.

: Region leży w połowie drogi między Warszawą a Krakowem, co ułatwia szybki dojazd. Brak tłumów : Nawet w długi weekend znajdziesz tu szlaki, na których będziesz sam na sam z przyrodą.

: Nawet w długi weekend znajdziesz tu szlaki, na których będziesz sam na sam z przyrodą. Klimat slow travel: Idealne miejsce, by zwolnić i cieszyć się detalami.

Oczy Ziemi. Tajemnica ukryta w lesie

Jednym z najbardziej fotogenicznych i wciąż świeżych punktów na mapie regionu są Oczy Ziemi. To miejsce powstało na terenie dawnego kamieniołomu piaskowca Gębury, z którego surowiec wykorzystywano m.in. podczas II wojny światowej oraz do budowy dróg. Nazwa nie jest przypadkowa – patrząc na ściany kamieniołomu, można dostrzec charakterystyczne otwory przypominające spojrzenie samej natury.

Na dnie wyrobiska znajduje się malownicze oczko wodne z drewnianym mostkiem, a całość otacza gęsty las Leśnictwa Stokowiec. To idealny cel na krótki, 90-minutowy spacer. Warto wiedzieć, że Oczy Ziemi są częścią projektu „Okoliczne Skały”, w ramach którego można zdobywać specjalne pieczątki i odznaki, odwiedzając również pobliską Bramę Piekielną czy Kamień Michniowski.

Oczy Ziemi w Świętokrzyskiem – mało znana atrakcja, która zachwyca turystów

Szewna. Podziemne korytarze i Diabelski Kamień

Tuż obok Ostrowca Świętokrzyskiego leży Szewna, miejscowość o bogatej historii sięgającej XIV wieku. Głównym magnesem dla turystów jest tutaj unikatowy zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja z końca XVIII wieku. Co czyni go wyjątkowym? Przede wszystkim rzadko spotykany podziemny korytarz, który łączy budynki plebanii i wikarówek. Wrażenie robi też brama z metloplastyki, która stoi u szczytu schodów, przed wejściem do kościoła.

Dla miłośników legend obowiązkowym punktem jest Diabelski Kamień – imponujący ostaniec skalny położony na prawym brzegu rzeki Szewnianki. W okolicy można też odnaleźć ślady wczesnośredniowiecznego grodziska oraz pozostałości po XIX-wiecznych kopalniach rudy żelaza, które niegdyś napędzały lokalny przemysł.

Neogotycki kiosk w Szewnie. Konstrukcja i symbolika

Ponidzie. Świętokrzyska Toskania

Jeśli zastanawiasz się, weekend majowy gdzie jechać, by poczuć południowy klimat, Ponidzie jest odpowiedzią. Ten region nad środkową i dolną Nidą słynie z łagodnych pagórków, gipsowych wzniesień i unikatowej roślinności stepowej. Symbolem krainy jest miłek wiosenny, który w maju pokrywa tutejsze rezerwaty żółtym dywanem.

Ponidzie to także kolebka polskiej państwowości. W Wiślicy ogłoszono słynne Statuty Kazimierza Wielkiego, a w Pińczowie biło serce polskiej reformacji. Można tu zwiedzić zabytkowe zbory ariańskie, np. w Kolosach czy Pęczelicach, a wieczorem posłuchać „Nuty z Ponidzia” – nieformalnego hymnu regionu rozsławionego przez Wojtka Belona.

Marcinków. Skansen z duszą

W gminie Wąchock znajdziesz miejsce, które całkowicie zmienia definicję muzeum. Zabytkowa Zagroda w Marcinkowie to prywatny mini-skansen, w którym czas zatrzymał się w latach 30. XX wieku. To nie są puste chałupy – to żywe gospodarstwo prowadzone przez pasjonatów, państwa Jaruszewiczów.

Sercem zagrody jest chata z 1895 roku, wypełniona dawnymi narzędziami, takimi jak tajemnicze „przeźmiany”, oraz warsztatami szewskimi czy tkackimi. Po wizycie warto udać się do pobliskiego Opactwa Cystersów w Wąchocku lub przespacerować magicznym wąwozem Rocław. To esencja slow travel w świętokrzyskim wydaniu.

Wzdół Rządowy. Panorama na pasma górskie

Dla tych, którzy szukają pięknych widoków bez męczącej wspinaczki, idealnym przystankiem będzie Wzdół Rządowy. Wieś położona na wzgórzach Płaskowyżu Suchedniowskiego oferuje fantastyczną panoramę na Pasmo Klonowskie Gór Świętokrzyskich.

Warto odwiedzić tu barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1687 roku oraz malownicze „Wzgórze Barbarka” z urokliwą kapliczką. To miejsce, gdzie najlepiej widać, jak harmonijnie sacrum łączy się z naturalnym pięknem krajobrazu.

Wzdół Rządowy. Galeria zdjęć

Gotowy plan majówki

Jeśli masz 3 dni, oto jak możesz je zaplanować, by zobaczyć najciekawsze atrakcje w Świętokrzyskiem:

Dzień 1: Północne tajemnice. Zacznij od porannego spaceru do Oczu Ziemi koło Suchedniowa. Po południu przenieś się do Marcinkowa, by poczuć klimat dawnej wsi i odwiedzić cysterski Wąchock Dzień 2: Historia i widoki. Odwiedź Wzdół Rządowy dla pięknych panoram, a następnie skieruj się do Szewny, by przejść podziemnym korytarzem przy kościele św. Mikołaja Dzień 3: Relaks na Ponidziu. Spędź dzień w „świętokrzyskiej Toskanii”. Odwiedź Wiślicę, zobacz kolegiatę i odpocznij nad brzegiem Nidy, chłonąc spokój nadnidziańskich parków krajobrazowych.

Dla kogo to kierunek?

Świętokrzyskie to region uniwersalny. Pary odnajdą tu romantyczne zakątki na Ponidziu. Rodziny docenią edukacyjny walor skansenu w Marcinkowie czy zabawę w poszukiwaczy pieczątek przy Oczach Ziemi. Aktywni mogą liczyć na liczne szlaki rowerowe, jak ten im. Mieczysława Radwana przebiegający przez Szewnę. To także raj dla fanów slow travel, którzy szukają autentycznego kontaktu z historią i ludźmi.

Praktyczne wskazówki

Dojazd : Najwygodniej samochodem, korzystając z drogi S7 i dróg wojewódzkich, np. nr 751, która łączy wiele opisanych atrakcji

: Najwygodniej samochodem, korzystając z drogi S7 i dróg wojewódzkich, np. nr 751, która łączy wiele opisanych atrakcji Pogoda : Maj w Świętokrzyskiem bywa kapryśny, ale to najlepszy czas na podziwianie kwitnących rezerwatów stepowych na Ponidziu

: Maj w Świętokrzyskiem bywa kapryśny, ale to najlepszy czas na podziwianie kwitnących rezerwatów stepowych na Ponidziu Ceny : Wstępy do mniejszych atrakcji są symboliczne lub bezpłatne, co czyni region bardzo przyjaznym dla portfela.

: Wstępy do mniejszych atrakcji są symboliczne lub bezpłatne, co czyni region bardzo przyjaznym dla portfela. Parkingi: Przy większości opisanych miejsc (Oczy Ziemi, Szewna, Wzdół Rządowy) bez problemu znajdziesz miejsce na postój.

Województwo świętokrzyskie to dowód na to, że najlepsze pomysły na majówkę wcale nie muszą oznaczać dalekich podróży ani przeciskania się przez tłumy. To region, który nagradza ciekawość i pozwala odkryć Polskę, jakiej już prawie nie ma – cichą, zieloną i pełną fascynujących opowieści. Już teraz sprawdź mapę i zaplanuj swoją trasę przez co zobaczyć Świętokrzyskie w tym roku.