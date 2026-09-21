Gdzie znajduje się środek woj. świętokrzyskiego? Wyznaczono taki punkt na mapie

Gdzie dokładnie leży serce regionu?

Punkt mieści się w granicach Nadleśnictwa Daleszyce, na terenie leśnictwa Marzysz – w linii prostej pomiędzy miejscowościami Borków i Trzemosna. Jego dokładne współrzędne GPS to 50°45´47.8” N 20°46´09.3” E. Precyzyjnego geodezyjnego wyznaczenia środka województwa dokonał Mariusz Meus, znany w sieci jako Pan Południk.

Od leśnej bramy do hitu na mapach aktywności

Początkowo punkt traktowano po prostu jako geograficzną ciekawostkę. Najbardziej rozpoznawalnym elementem w tym miejscu była zwykła drewniana brama prowadząca na leśne uprawy. Miejsce zaczęło jednak zyskiwać rozgłos, co zauważyli sami leśnicy. Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce przyznaje, że na tzw. heatmapie (mapie popularności) portalu Strava okoliczne leśne ścieżki zaczęły się ostatnio wyjątkowo mocno „świecić”, co świadczy o rosnącym ruchu turystycznym i biegowym.

Pamiątkowe zdjęcie i nowa tablica

Do popularyzacji tego zakątka przyczynili się również społecznicy, którzy włączyli go do wyzwania Mała Korona Świętokrzyska. Aby udowodnić zdobycie punktu, turyści robią sobie pamiątkowe zdjęcie na tle charakterystycznej bramy do leśnej szkółki. Żeby ułatwić odnalezienie tego miejsca w terenie i odpowiednio je oznaczyć, leśnicy postanowili postawić przy bramie okolicznościową tablicę informacyjną.

Szlaki leśne w okolicach Daleszyc i Bliżyna

W okolicach Bliżyna, Daleszyc oraz okolicznych kompleksów leśnych przebiega wiele szlaków i tras pieszych o różnej długości i stopniu trudności:

Oznaczone szlaki turystyczne

Zielony szlak pieszy (Bliżyn – Zagnańsk) (24,5 km) – trasa wiodąca przez najcenniejsze punkty przyrodnicze obszaru: Piekło Dalejowskie, pomnik przyrody Bramę Piekielną, Rezerwat Dalejów oraz Rezerwat Świnia Góra, aż do Dębu Bartek w Zagnańsku.

– trasa wiodąca przez najcenniejsze punkty przyrodnicze obszaru: Piekło Dalejowskie, pomnik przyrody Bramę Piekielną, Rezerwat Dalejów oraz Rezerwat Świnia Góra, aż do Dębu Bartek w Zagnańsku. Czarny szlak pieszy (Sołtyków – Bliżyn) (10,5 km) – szlak łączący Sołtyków z Bliżynem, przebiegający przez Mroczków, Rezerwat Ciechostowice i Ubyszów.

– szlak łączący Sołtyków z Bliżynem, przebiegający przez Mroczków, Rezerwat Ciechostowice i Ubyszów. Czerwony szlak pieszy (Rezerwat Diabla Góra – Łączna) (97 km) – długa trasa regionalna przechodząca m.in. przez Nowy Odrowążek, Kopcie i Szałas.

– długa trasa regionalna przechodząca m.in. przez Nowy Odrowążek, Kopcie i Szałas. Piekielny Szlak – obszerny pieszy szlak turystyczny (ok. 250 km), który łączy rezerwaty przyrody, unikalne formacje skalne oraz zabytki techniki związane z tradycjami hutniczymi regionu.

Popularne pętle i trasy spacerowe

Trasa do Rezerwatu Gagaty Sołtykowskie – łatwa ścieżka spacerowa (ok. 3,1 km), prowadząca do terenu dawnej kopalni gliny ze zachowanymi śladami dinozaurów oraz odsłonięciami gagatu

– łatwa ścieżka spacerowa (ok. 3,1 km), prowadząca do terenu dawnej kopalni gliny ze zachowanymi śladami dinozaurów oraz odsłonięciami gagatu Pętla Brama Piekło (z Bliżyna lub Jastrzębi) – trasy wycieczkowe (w zależności od wariantu od ok. 5,7 km do 10,5 km) prowadzące do formacji skalnych Bramy Piekielnej

– trasy wycieczkowe (w zależności od wariantu od ok. 5,7 km do 10,5 km) prowadzące do formacji skalnych Bramy Piekielnej Pętla Brama Piekło – Rezerwat Świnia Góra – dłuższa trasa piesza (ok. 19,5 km) rozpoczynająca się w Bliżynie i łącząca skałki z wiekowym drzewostanem rezerwatu.

Zobacz Gagaty Sołtykowskie na zdjęciach

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Oprócz tego przez teren leśnictwa Marzysz w Nadleśnictwie Daleszyce przebiegają ścieżki udostępnione w ramach wyzwania Mała Korona Świętokrzyska, w tym odcinek prowadzący bezpośrednio do wyznaczonego geograficznego środka województwa świętokrzyskiego