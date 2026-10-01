Gigantyczny popyt na LPG w Kielcach. "Takiego zainteresowania nie było od 20 lat"

Ceny paliw na stacjach sprawiają, że codzienne dojazdy do pracy stają się ogromnym obciążeniem dla domowych budżetów. Mieszkańcy Kielc oraz okolicznych miejscowości szukają oszczędności i masowo przechodzą na alternatywne zasilanie. Szturm na kieleckie warsztaty LPG doprowadził do sytuacji, w której dostawcy nie nadążają z realizacją zamówień na podzespoły.

Eksperci z branży motoryzacyjnej przyznają, że skala zjawiska jest niespotykana. – Zainteresowanie LPG jest ogromne. Jeszcze takiego nie było w mojej 20-letniej karierze – podkreśla Andrzej Moćko, właściciel jednego z kieleckich zakładów montażu instalacji gazowych. Braki magazynowe i napływ klientów przełożyły się na gigantyczne opóźnienia w realizacjach. Zapisy w lokalnych serwisach przyjmowane są na wiele tygodni do przodu – Kolejki na montaż LPG są do połowy listopada – dodaje ekspert.

Ile kosztuje montaż instalacji gazowej? Cennik i oszczędności na paliwie

Rosnący popyt oraz wyższe koszty sprowadzania części z hurtowni wpłynęły na końcowy koszt usługi. Za montaż instalacji LPG kierowcy muszą zapłacić dziś więcej niż jeszcze rok temu. W przypadku tradycyjnych jednostek napędowych stawki zaczynają się od niemal czterech tysięcy złotych

– Standardowa instalacja do wtrysku pośredniego kosztuje średnio od 3800 złotych za silnik czterocylindrowy – wylicza Andrzej Moćko. Większy wydatek czeka właścicieli nowszych samochodów z bardziej skomplikowaną technologią – Wtrysk bezpośredni to koszt od 6 tysięcy złotych – wyjaśnia właściciel kieleckiego warsztatu. Mimo wyższego progu wejścia kierowcy chętnie decydują się na inwestycję, ponieważ jazda na LPG przynosi natychmiastową ulgę dla portfela, obniżając koszty tankowania niemal o połowę.

Drogie paliwo | Poranne Wyjce

Tanie paliwo to przeszłość. Kierowcy wybierają gaz mimo wyższych cen montażu

Decyzję o zmianie zasilania przyspiesza świadomość, że era taniego tankowania benzyny i oleju napędowego bezpowrotnie minęła. Gdy ceny benzyny i diesla przekraczają granicę ośmiu i dziewięciu złotych za litr, inwestycja w alternatywne paliwo zwraca się szybciej niż kiedykolwiek.

Specjaliści ostrzegają, że nie ma co liczyć na spadek cen na stacjach – Po 5,19 zł za litr benzyny już nie będzie – podsumowuje krótko Andrzej Moćko.

Aby instalacja gazowa w samochodzie działała bezawaryjnie, podstawowym warunkiem pozostaje w pełni sprawny silnik benzynowy przed montażem. Po wykonaniu usługi kierowców czeka obowiązkowy serwis kontrolny po przejechaniu pierwszego tysiąca kilometrów, a następnie regularna wymiana filtrów co dziesięć tysięcy kilometrów.